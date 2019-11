Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Zur Mittagszeit stieg der deutsche Leitindex um 0,12 Prozent auf 13.195,71 Punkte, was im Wochenverlauf ein Minus von 0,25 Prozent bedeutet. Der MDax kam mit plus 0,04 Prozent auf 27.091,85 Punkte kaum vom Fleck. Am Vormittag allerdings war der Index der mittelgroßen Werte noch auf den höchsten Stand seit August 2018 geklettert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann zuletzt 0,37 Prozent.

Unternehmensseitig ging es deutlich ruhiger zu als in den vergangenen Tagen. Nur noch vereinzelt wurden Quartalszahlen - fast ausschließlich aus der zweiten und dritten Börsenreihe - vorgelegt.

Der Immobilienkonzern LEG wurde wegen vorzeitiger Refinanzierungen und seiner jüngsten Wohnungskäufe zwar zuversichtlicher für 2020, für 2019 indes wurde er etwas vorsichtiger. Zudem fiel die vorgeschlagene Dividende für 2019 mit 3,60 Euro je Aktie nicht so hoch wie erwartet aus. Die Aktie gab um 2,6 Prozent nach.

Für das Papier des Autozulieferers Stabilus ging es dagegen um 11,5 Prozent hoch und damit an die SDax-Spitze. Stabilus gab sich optimistischer für das neue Jahr.

Im Dax setzten sich die Anteilsscheine von Merck mit plus 3,0 Prozent an die Dax-Spitze und machten damit ihre Vortagesverluste wieder wett. Obwohl sich der Spezialchemie- und Pharmakonzern am Donnerstag bei der Vorlage des Quartalsberichts optimistischer für 2019 geäußert hatte, hatten Anleger die Papiere abgestoßen.

Die Aktien von Qiagen profitierten im MDax mit plus 1,8 Prozent weiter von Übernahmespekulationen. Angeblich erwägt der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific eine Übernahme des Gendiagnostik- und Biotechkonzerns.