Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg um 1,12 Prozent auf 25.095,07 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,7 Prozent vor.

Positive Impulse kamen aus Fernost, wo die wichtigsten Börsen in Japan, China und Hongkong deutlich zulegten. Als Profiteure der Stabilisierung waren Bankenwerte ganz oben im Tableau zu finden.

So stiegen die Aktien der Deutschen Bank an der Dax-Spitze um 2,7 Prozent. Im MDax gehörten die Titel der Commerzbank mit plus 2,3 Prozent zu den attraktiveren Werten.

Infineon gewannen im Dax 2,1 Prozent. Der Chipwert profitierte von den positiven Aussichten des US-Konkurrenten Nvidia. Der Chemiekonzern BASF will trotz der jüngsten Gewinnwarnungen seine Ausschüttung an die Aktionäre perspektivisch anheben. BASF-Titel stiegen zuletzt um 1,2 Prozent.

Unter den Nebenwerten hinter der Dax-Familie standen die Aktien von Vapiano mit einem Kurseinbruch von mehr als 9 Prozent im Mittelpunkt des Interesses.

Der Chef der angeschlagenen Restaurantkette, Cornelius Everke, kündigte am Sonntag überraschend seinen Rücktritt für Ende August an. In einer Mitteilung des Unternehmens wurden persönliche Gründe genannt. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Aufsichtsratschefin Vanessa Hall das Unternehmen bis mindestens April 2020 führen.