Frankfurt/Main (dpa) - Nach seiner jüngsten Rekordjagd legt der Dax eine Verschnaufpause ein. Der deutsche Leitindex gab in den ersten Handelsminuten um 0,38 Prozent auf 13.356,32 Punkte nach, nachdem er am Vortag bei 13 425 Zählern sein bisher höchstes Niveau in diesem Jahr erreicht hatte.