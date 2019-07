Der Index für mittelgroße Werte MDax gewann mit 25.843,29 Punkten 0,41 Prozent dazu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,14 Prozent. Zinshoffnungen und ein paar frohe Botschaften von den Unternehmen hatten zuletzt für gute Laune unter den Anlegern gesorgt.

Am Morgen trieben maue Inflationsdaten aus Japan die Börsen in Asien an. In den USA hatte zudem der Präsident der Federal Reserve Bank of New York die Notwendigkeit einer schnellen Zinsreaktion der US-Notenbank unterstrichen, sollten die Währungshüter zu dem Schluss kommen, dass sich die US-Wirtschaft in Schwierigkeiten befinde. Am kommenden Donnerstag hoffen die Anleger auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank - in der Breite wird dies aber noch nicht erwartet.

Genau im Auge behalten Händler nach wie vor den Konflikt des Westens mit dem Iran. Die Mannschaft eines US-Marineschiffs zerstörte nach Angaben von Präsident Donald Trump am Donnerstag in der Straße von Hormus eine iranische Drohne. Die iranische Seite bestätigte den Vorfall allerdings nicht.

Auf Unternehmensseite könnte es am Freitag wieder neuen Antrieb aus den USA geben. Microsoft blieb im abgelaufenen Geschäftsquartal dank seiner Cloud-Dienste auf Erfolgskurs, wie am Donnerstag bekannt wurde. Die Aktie legte am Freitag vorbörslich um 3,61 Prozent zu. Im Tagesverlauf öffnen dann noch die Finanzdienstleister American Express und State Street, der Ölkonzern Schlumberger sowie der Vermögensverwalter Blackrock ihre Bücher.

In Deutschland gab es zuletzt auch gute Nachrichten von Wirecard: Der Zahlungsabwickler übernimmt in den deutschen Filialen der Aldi-Gruppe künftig einen Teil der Kartenzahlungen. Die Aktie legte um 4,16 Prozent zu und war damit beliebtester Wert im Dax.

Daneben hatte Munich Re im zweiten Quartal von geringeren Belastungen durch Großschäden sowie von Auflösungen von Reserven für Basisschäden profitiert. Die Aktie legte zum Mittag um 2,06 Prozent zu.

Bayer kann zudem in einem weiteren Prozess um Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter mit einer deutlichen Senkung der Geldstrafe auf maximal 250 Millionen Dollar rechnen. Die Aktie gewann zuletzt 1,12 Prozent.

Im MDax waren die Aktien des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius größter Favorit. Die Aktie stieg nach guten Quartalsergebnissen und einer angezogenen Prognose um 3,47 Prozent.

Im SDax für kleine Werte setzten die Aktien von Heidelberger Druck ihre Talfahrt vom Vortag fort und verloren 10,17 Prozent. Die Papiere hatten bereits am Donnerstag fast 16 Prozent an Wert verloren, nachdem der Druckmaschinenhersteller mit Blick auf seine schwachen Quartalsergebnisse die Jahresziele gestrichen hatte.