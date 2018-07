Metro-Chef Olaf Koch gibt einen Einblick in die Zukunftspläne des Handelsriesen. Er muss den Großaktionär Haniel zufriedenstellen. Foto: Oliver Berg

Erst am Wochenende hatte der Metro-Großaktionär Haniel seine Unzufriedenheit mit der Entwicklung des Unternehmens signalisiert. Negative Wechselkurseffekte unter anderem durch den Rubel-Verfall und der Verkauf der Real-Märkte in Osteuropa hatten den Metro-Umsatz im besonders wichtigen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2014/2015 um 2,2 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro sinken lassen. Wie sich dies auf die Ergebnisentwicklung im wichtigen Weihnachtsgeschäft ausgewirkt hat, will der Konzern ebenfalls mitteilen.