Von Matthias Kros

Wiesloch. Nach einem Umsatzrekord im vergangenen Jahr will der Wieslocher Finanzdienstleister MLP schon bald erstmals die Marke von einer Milliarde Euro knacken. Das kündigte Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz an. "Ausgehend von unserer Prognose für 2022 planen wir bis Ende 2025 einen Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden Euro und einen Ergebnis-Anstieg (Ebit) auf 100 bis 110 Millionen Euro", sagte er. Den größten Zuwachs erwartet der Vorstand im schon jetzt besonders florierenden Immobiliengeschäft. Aber auch in der Vermittlung von Industrieversicherungen sieht Schroeder-Wildberg großes Potenzial. Hier wolle man mit weiteren Zukäufen in den kommenden Jahren zu den Top-Ten der Industriemakler gehören und etwa Sach-, Cyber- und Haftpflichtversicherungen vermitteln.

MLP habe in den vergangenen zehn Jahren eine tiefgehende Transformation durchschritten und sei nun bereit für den nächsten Wachstumsschritt, so Schroeder-Wildberg. Das Unternehmen mit konzernweit rund 2000 Beschäftigten und etwa ebenso vielen Beratern, die als freie Handelsvertreter für die Wieslocher arbeiten, hatte sich bei seiner Gründung vor rund 50 Jahren hauptsächlich um die Absicherung und Vorsorge junger Akademiker gekümmert. Inzwischen sei man eine auf mehreren Säulen ruhende Gruppe, die Privat- sowie institutionelle und Firmenkunden in sämtlichen Finanzfragen wie Geldanlagen, Immobilen oder Altersvorsorgeversicherungen berate, so Schroeder Wildberg.

"Wir sind voll auf Kurs", bilanzierte er. "Vielleicht sogar etwas mehr als das". Schon das vergangene Jahr sei für MLP jedenfalls überaus gut gelaufen. "Wir sind in allen Beratungsfeldern gewachsen", fügte Finanzchef Reinhard Loose hinzu. Sogar das Geschäft mit der betrieblichen Altersvorsorge, das unter den Corona-Schutzmaßnahmen in den Betrieben gelitten hatte, habe 2021 wieder merklich Fahrt aufgenommen.

Neben einem Umsatzsprung verzeichneten die Wieslocher deshalb im vergangenen Jahr ein auf fast 100 Millionen Euro gestiegenes Ebit. Dabei profitierte MLP von unerwartet stark gestiegenen erfolgsabhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement. Dies sei in den kommenden Jahren in diesem Umfang allerdings nicht mehr zu erwarten, erklärte Schroeder-Wildberg. Deshalb werde das Ebit 2022 mit 75 bis 85 Millionen Euro voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahreswert liegen.

Von den starken Zahlen sollen auch die Aktionäre profitieren. MLP sei ein sehr attraktiver und zuverlässiger Dividendentitel, findet Loose, hinzu komme die erfreuliche Kursentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Für das vergangenen Jahr werde der Vorstand vorschlagen, die Ausschüttung erneut zu erhöhen auf nunmehr 30 Cent pro Aktie. "Damit bekräftigen wir unser großes Zukunftsvertrauen", so Schroeder-Wildberg. Der Kurs gab am Donnerstag dennoch um über drei Prozent nach.

Die russische Invasion in der Ukraine bezeichnete der Vorstandschef als "Zeitenwende". Man könne nicht wirklich abschätzen, was noch passiere. "Wir alle wissen, dass unsere Wirtschaft davon nicht unbeeindruckt bleiben wird", ist Schroeder-Wildberg sicher. An den Kapitalmärkten zeigten sich schon jetzt erste Auswirkungen, die man genau im Auge behalten werde. Weder MLP noch seine Kunden hätten allerdings nennenswerte Anlagen in Russland.

Mehr Normalität erwarten Schroeder-Wildberg und Loose schließlich am Stammsitz in Wiesloch. Mit dem Auslaufen der gesetzlichen Homeoffice-Pflicht am 20. März erwarte man auch die knapp 950 Beschäftigten zurück auf dem Campus – "zumindest an drei von fünf Tagen", so der Vorstandschef. Das sehe eine schon vor der Corona-Pandemie abgeschlossene Betriebsvereinbarung vor. Er persönlich freue sich auf die Kollegen: "Nach der langen Abwesenheit habe ich eine große Sehnsucht nach Begegnungen".

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 19.17 Uhr