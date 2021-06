Von Matthias Kros

Weinheim. Der Weinheimer Logistikspezialist Transoflex plant nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters im September diesen Jahres den Sprung an die Frankfurter Börse. Die Firma wolle dabei rund 300 Millionen Euro einsammeln und könnte mit rund einer Milliarde Euro bewertet werden, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der gegenüber der Nachrichtenagentur. Mit den Vorbereitungen der Emission sei die Investmentbank JPMorgan beauftragt worden.

Das Unternehmen, das den Familien Schoeller und Amberger gehört, bestätigte Überlegungen für einen Gang an den Kapitalmarkt: "Um unser weiteres Wachstum zu finanzieren, prüfen wir fortlaufend mögliche Finanzierungsoptionen, inklusive die eines Börsengangs. Es wurden bisher jedoch keine Entscheidungen getroffen", erklärte ein Sprecher.

Transoflex mit Sitz in Weinheim ist kein klassischer Paketdienst, sondern spezialisiert auf Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad oder bei 2 bis 8 Grad aktiv temperiert und ohne Unterbrechung befördern. Der Jahresumsatz lag 2020 bei rund 515 Millionen Euro (Vorjahr: 495 Millionen Euro). Beschäftigt werden etwa 2200 Mitarbeiter.

Der Logistikspezialist beliefert täglich etwa 19.000 Apotheken, 3000 Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime mit Medikamenten. Wegen dieses großen Netzwerks hatte sich Transoflex mehrfach auch für die Verteilung der Corona-Impfstoffe ins Spiel gebracht. "Grundsätzlich könnten wir morgen damit anfangen", hatte Unternehmenschef Wolfgang Albeck im Herbst im Interview mit der RNZ gesagt. Auch die Verteilung anderer Impfstoffe, zum Beispiel gegen die Grippe, laufe seit langem maßgeblich über Transoflex. "Das ist das ein normales Geschäft". Letztlich wurde die Verteilung allerdings landesweit vergeben und die meisten Aufträge – auch in Baden-Württemberg – gingen an den Platzhirschen Deutsche Post DHL. Transoflex kam aber immerhin in Bayern zum Zuge.

Der Name Transoflex steht für "Transportorganisation von besonderer Flexibilität". Das Unternehmen wurde vor 50 Jahren gegründet und hat eine bewegte Geschichte mit vielen schwierigen Jahren hinter sich. 1985 war der Mischkonzern Haniel eingestiegen, zehn Jahre später verkaufte er an die Familien Schoeller und Amberger. Ein zwischenzeitlich geplanter Verkauf an die Deutsche Post scheiterte 1999 am Widerstand des Kartellamts.

Zeitweise gehörte Transoflex auch dem Finanzinvestor Odewald, dann der Österreichischen Post, die aufgrund des harten Wettbewerbs in Deutschland aber nie so richtig glücklich mit den Weinheimern wurden. Vor fünf Jahren stiegen dann Schoeller und Amberger zu je 50 Prozent wieder ein. Die in der Logistik erfahrenen Familien sanierten das Unternehmen mit Albeck an der Spitze, so dass Transoflex für 2018 zum ersten Mal wieder schwarze Zahlen vermelden konnte. Seither sei das Unternehmen profitabel, hieß es.

Zuletzt hatte der Logistikspezialist stark vom Trend zum Online-Handel während der Corona-Krise profitiert. So ist Transoflex beispielsweise auch im Auftrag von Versandapotheken unterwegs. Als weitere Wachstumschancen nannte Albeck im RNZ-Interview zum Beispiel Produkte wie künstliche Gelenke, Hüften, integrierte Insulinspritzen oder Herzklappen, die an Krankenhäuser geliefert werden. Albecks Vertrag wurde erst kürzlich bis Ende März 2024 verlängert.