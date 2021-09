Walldorf. (kla) Das SAP-Tochterunternehmen Qualtrics plant umfassende Investitionen in Europa. Bis 2024 sollen – zusätzlich zu den bisher rund 700 Stellen – 1000 neue Stellen geschaffen werden, wie der Marktforschungsspezialist am Montag ankündigte. Vor allem die Abteilungen, die mit Kunden zu tun haben, baue man aus, sagte Unternehmenschef Zig Serafin dem "Handelsblatt". Doch auch darüber hinaus werde das Unternehmen in Europa "weiter skalieren". Das Unternehmen ist ein Spezialist für "Enterprise Feedback Management": Mit der Qualtrics-Software können Unternehmen ermitteln, wie zufrieden Kunden und Mitarbeiter sind und wie ihre Marken und Produkte wahrgenommen werden.

SAP hatte Qualtrics 2018 – unter dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Bill McDermott – für acht Milliarden Dollar gekauft. Mit dieser größten Übernahme der Firmengeschichte wollte SAP die eigenen Systeme erweitern, mit denen Organisationen Geschäftsprozesse steuern. Doch gab es in der Folge viel Kritik wegen mangelnder Integration zugekaufter Lösungen. Der aktuelle SAP-Chef Christian Klein konzentriert sich nun darauf, aus den vielen Produkten ein einheitliches Paket für die Steuerung von Geschäftsprozessen zu schnüren.

Im Januar dieses Jahres wurde Qualtrics an die Börse gebracht. Seither hält SAP zwar weiterhin die Aktienmehrheit, das Unternehmen aus Utah muss sich jedoch nicht mehr so eng mit der Zentrale in Walldorf abstimmen. Der Börsengang verschaffte Qualtrics zudem Mittel für Übernahmen. "Wir verfolgen jetzt unsere eigene Übernahmestrategie", sagt Serafin dem "Handelsblatt". So hat der Konzern angekündigt, für 1,13 Milliarden Dollar Clarabridge zu übernehmen, einen Spezialisten für die Analyse von unstrukturierten Daten wie E-Mails, Social-Media-Einträgen oder Chats. Auch künftig seien Übernahmen "ein Hebel für das Wachstum des Unternehmens", so Serafin.

Es gebe "rapides Wachstum" in verschiedenen Produktkategorien, sagte der Qualtrics-Chef. Im ersten Halbjahr steigerte das Unternehmen den Umsatz um 37 Prozent auf 488 Millionen Euro, im gesamten Jahr dürften es erstmals mehr als eine Milliarde Dollar sein. Trotz der hohen Investitionen schrieb das Unternehmen einen schmalen operativen Gewinn.

Zudem soll die Präsenz außerhalb der USA ausgebaut werden. Im vergangenen Jahr hat das internationale Geschäft nur 38 Prozent zum Umsatz beigesteuert. Im Zuge der Investitionen in die europäischen Märkte entstehen in Irland ein Hauptquartier und ein Entwicklungszentrum. In Deutschland baut Qualtrics eine Vertriebsorganisation auf. "Und natürlich haben wir SAP", sagte Serafin. Mit dem Mutterkonzern, den er als "strategischen Partner" bezeichnet, gibt es mehrere Projekte für die gemeinsame Produktentwicklung, zudem arbeitet man weiter im Vertrieb zusammen.