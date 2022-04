Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP startet ein spezielles Einstellungsprogramm für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das teilte das Unternehmen am Montag in Walldorf mit. Geplant sei, qualifizierte Flüchtlinge aus der Ukraine für geeignete Stellen bei SAP in Deutschland, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Polen und der Slowakei zu gewinnen und zu halten. Zudem sollen alle SAP-Mitarbeiter, die sich an Hilfsprogrammen für die Menschen aus dem Kriegsgebiet beteiligen, drei zusätzliche Tage Urlaub erhalten. "Wir freuen uns, sie mit bis zu drei zusätzlichen Tagen bezahltem Urlaub für freiwillige Hilfe zu unterstützen", schrieb Cawa Younosi beim Karrierenetzwerk LinkedIn.

Im Rahmen des Einstellungsprogramms hat SAP eine eigene Webseite eingerichtet, die Flüchtlinge aus der Ukraine auf relevante Stellenangebote aufmerksam machen und alle häufig gestellten Fragen beantworten soll. Dabei soll die Bewerbung ohne großen Aufwand möglich sein. Betroffene hätten die Möglichkeit, sich für einen speziellen Talentpool zu registrieren, ohne sämtliche relevanten Dokumente hochladen zu müssen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies solle den Einstellungsprozess schneller machen und den Bewerbern Sicherheit geben.

Freie Positionen seien in den Bereichen Softwareentwicklung, Vertrieb, Presales, Beratung und in Supportfunktionen zum Beispiel in den Bereichen Personal und Finanzen verfügbar. Auch befristete Arbeitsverträge und Jobsharing in Teilzeit seien in Deutschland prinzipiell möglich.

"Alle SAP-Mitarbeitenden auf der ganzen Welt sind von der humanitären Krise in der Ukraine betroffen und suchen verstärkt nach Möglichkeiten, um zu helfen", sagte Younosi. "Wir haben zahlreiche freie Stellen, die zu den Fähigkeiten vieler Menschen passen, die vor der Tragödie fliehen. Indem wir den Rekrutierungsprozess so weit wie möglich beschleunigen, können wir diesen Personen Sicherheit und Unterstützung als Teil der SAP-Familie bieten."

Der Softwarekonzern hatte schon zuvor mehrere Unterstützungsmaßnahmen für die Menschen in der Ukraine gestartet. Der Presseinformation zufolge haben die Beschäftigten beispielsweise dazu beigetragen, rund 4000 Flüchtlingen in den Nachbarländern eine Unterkunft zu bieten. Zudem setzt die SAP eigene Technologie ein, um multinationale Organisationen bei einer Reihe von Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Und schließlich unterstützt SAP die ukrainische Regierung bei der Bestellung von Hilfsgütern für Krankenhäuser, damit diese so schnell und einfach wie möglich mit dringend benötigter Ausrüstung versorgt werden können.

50 Jahre SAP: Die Firmengeschichte Redaktion: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask