Ein Firmenlogo des Softwarekonzerns SAP an einem Firmengebäude am Stammsitz Walldorf. Archivfoto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Der Münchener Dax-Konzern Linde hat die Walldorfer SAP als wertvollstes deutsches Unternehmen abgelöst. Alle Linde-Aktien zusammen sind laut Deutscher Börse aktuell knapp 148 Milliarden Euro wert. Die Marktkapitalisierung der SAP liegt mit rund 142 Milliarden Euro deutlich darunter. Das Münchener Unternehmen ist dank seiner Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair zum weltgrößten Industriegasekonzern aufgestiegen. Auch wegen des aktuellen Wasserstoff-Booms hat sich der Börsenkurs von Linde seit Herbst 2018 mehr als verdoppelt.

Bei der Walldorfer SAP liegen solche Zuwächse schon längere Zeit zurück. Im Gegenteil: Nach der Ankündigung einer veränderten Strategie zulasten der Marge vor etwa einem Jahr war der Aktienkurs innerhalb eines Tages um 20 Prozent in die Knie gegangen. Seither hat die Aktie zwar wieder zugelegt, allerdings hat sich SAP schlechter entwickelt als andere Softwarehersteller.

Vorstandschef Christian Klein zeigte sich daher kürzlich in einem Interview mit dem "Handelsblatt" unzufrieden mit dem aktuellen Aktienkurs. "Aus meiner Sicht müsste SAP komplett anders bewertet werden", sagte er mit Blick auf die eigenen Wettbewerber. Doch die Profitabilität sei ein "sensibles Thema" und die Märkte nervös. Er sei aber zuversichtlich, dass der Gewinn nach einem Übergangsjahr ab 2023 wieder steigen werde. Klein beteuerte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass SAP nicht die Kosten senken werde um die Profitabilität zu steigern. "Unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden weiter steigen", so der Vorstandschef in dem Interview.

SAPs Status als wertvollstes Unternehmen in Deutschland war seit Jahren unangefochten. Die Walldorfer hatten im Juli 2012 erstmals die deutsche Börsenkrone von der Siemens AG übernommen. Im März dieses Jahres machte der Autobauer Volkswagen den Walldorfern den Platz an der Sonne erstmals kurzzeitig streitig. Die Wolfsburger konnten die Börse damals mit ihrem Elektroauto-Strategie überzeugen. Kurze Zeit später zog SAP aber wieder an dem Autobauer vorbei. Aktuell folgen hinter Linde und SAP auf den Plätzen 3 und 4, Siemens und Volkswagen.