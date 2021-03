Von Barbara Klauß

Walldorf. Die Gewerkschaft IG Metall Heidelberg will ihren Einfluss im Betriebsrat der SAP ausbauen: "Wir stehen als IG Metall bereit die SAP Beschäftigten in den Gehaltsfragen und den Betriebsrat in seiner Arbeit zu unterstützen", heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Donnerstag.

Dahinter steckt ein Kompetenzgerangel um Forderungen zum Vergütungssystem des Softwarekonzerns. Zum einen geht es darum, dass der Betriebsrat der SAP SE offenbar eine höhere Gehaltssteigerung für die rund 20.000 Beschäftigten verlangt. Zum anderen um die Frage, ob das Vergütungssystem insgesamt gerecht ist.

In einer Betriebsversammlung am Donnerstag war erneut Kritik laut geworden war an der Gehaltserhöhung, die in diesem Jahr verhältnismäßig niedrig ausgefällt. Trotz neuer Rekorde bei Jahresergebnis und Dividende sollen die Gehälter der rund 20.000 SAP-Beschäftigten in Deutschland 2021 so langsam steigen wie seit über zehn Jahren nicht mehr, im Durchschnitt um 1,2 Prozent.

Das hatte für Kritik auf Seiten der Arbeitnehmervertreter gesorgt. Die IG Metall Heidelberg sprach von einem "Schlag ins Gesicht". Angesichts der Rekorde und einem Jahr der höchsten Belastung für die Belegschaft sei die vergleichsweise geringe Gehaltssteigerung "nicht vermittelbar", hatte der Betriebsratsvorsitzende der SAP SE, Ralf Zeiger, damals gesagt. "Der Betriebsrat der SAP SE wird hier nachfassen", erklärte er.

Bei der Betriebsversammlung forderte der Betriebsrat nun laut IG Metall eine höhere Gehaltssteigerung. Eine Forderung, die die Gewerkschaft inhaltlich begrüßt, aber zum Anlass nimmt, den Betriebsrat in seine Schranken zu weisen. "Sinnvollerweise stehen Verhandlungen zu Gehaltserhöhungen Betriebsräten nicht zu", so Gewerkschaftssekretär Türker Baloglu. "Diese sind Sache der Tarifparteien."

Die IG Metall kritisiert schon seit längerem die aus ihrer Sicht bestehenden Nachteile im Entgeltsystem für Beschäftigte und eine Benachteiligungen für Frauen. Das Unternehmen widerspricht dieser Darstellung. Auch ein externer Gutachter kam in seinem Gutachten, das er im Auftrag der Betriebsratsführung angefertigt und am Donnerstag vorgestellt hat, zu dem Ergebnis, dass die Mitarbeiter richtig eingruppiert und bezahlt würden, auch die Frauen. Die IG Metall bleibt dennoch bei ihrer Einschätzung und erklärt, hier könne der Betriebsrat die Gewerkschaft nicht ersetzen.

Traditionell haben die Gewerkschaften, die den Betriebsrat bei SAP 2006 gegen große Widerstände durchgesetzt haben, dort keinen leichten Stand. Das 43-köpfige Gremium ist stark zersplittert. Nur 4 Mitglieder gehören zur Liste der IG Metall. Regelmäßig prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander, immer wieder gibt es Auseinandersetzungen.