Von Barbara Klauß

Karlsruhe/Heidelberg. Visionär und Menschenfreund, Schöngeist und Rebell, ein überaus erfolgreicher, aber auch sehr ungewöhnlicher Unternehmer, der leidenschaftlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen kämpfte: Götz Werner, Gründer der Drogeriemarktkette dm, ist am Dienstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit.

In den zurückliegenden Monaten hätten seine Kräfte kontinuierlich nachgelassen, ließ Werners Familie mitteilen. Gesundheitsbedingt habe er seinen Tätigkeitsradius immer stärker einschränken müssen. Mit großer Tapferkeit habe er dies ertragen. Sein Vater und außergewöhnlicher Lebensbegleiter sei friedlich verstorben, sagte Sohn Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. Götz Werner wohnte mit seiner Frau Beatrice in Stuttgart. Er hinterlässt sieben Kinder und mehrere Enkel.

Aus dem Nichts hat Götz Werner ein Drogerie-Imperium aufgebaut. Geboren wurde er 1944 in Heidelberg als fünftes Kind einer Drogistenfamilie. Sein Vater führte die Drogerie Werner in der Hauptstraße in der dritten Generation. Dort arbeitete der Sohn nach einer Lehre in Konstanz. Dennoch war sein Erfolg nicht unbedingt vorhersehbar, wie Werner selbst in seiner Biografie "Womit ich nie gerechnet habe" schrieb: "In der Schule sitzengeblieben, nach elf Schuljahren abgegangen. Deutscher Jugendmeister im Rudern, Drogist gelernt, Prokurist geworden. Verstoßener Sohn. Realträumer. Gründer wider Willen."

Der junge Mann entwickelte seine eigenen Ideen: Aus den Drogerien im Kleinkrämer-Stil wollte er – nach dem Aldi-Vorbild – Discountmärkte für Zahnpasta und Klopapier machen. Bei seinem Vater stieß er damit auf völliges Unverständnis. Er schmiss den Sohn mit den "spinnerten" Ideen aus dem Geschäft. Für den 28-Jährigen eine schmerzliche Erfahrung. Also verließ er 1969 seine Heimatstadt Heidelberg und heuerte beim Karlsruher Unternehmen "Drogerie Roth" an. Doch auch dort konnte er sich mit seinen Ideen nicht durchsetzen. So eröffnete er 1973 seinen ersten eigenen Laden. Er nannte ihn Drogeriemarkt, kurz dm.

Werner hatte die Gabe, aus Niederlagen Kraft zu schöpfen und Ideen gegen alle Unkenrufe beharrlich durchzusetzen. "Ich habe mich nie mit der ersten Antwort zufriedengegeben", sagte er. Sein erster Laden war ein Selbstbedienungsgeschäft, auf dreifacher Fläche und mit stark reduziertem Sortiment im Vergleich zu herkömmlichen Drogerien. Innerhalb weniger Wochen hatte er genug Geld, um eine zweite Filiale in Mannheim zu eröffnen. Und Mitte 1975 waren es bereits 20 Läden. Von da an ging es fast nur bergauf: dm expandierte, setzte früh auf Bio und auf eine andere Mitarbeiterführung.

Das zeigte sich nicht nur daran, dass Werner bei Besuchen in seinen Filialen auch selbst mal zum Besen griff. In seinen Augen war jede Arbeit wertvoll – die einer Hausfrau und Mutter ebenso wie die eines Managers. Sein Unternehmen betrachtete der Anthroposoph und Goethe-Fan Werner als sozialen Organismus mit "Lernlingen" und Theater-Workshops. Seine Märkte führe er wie Walldorf-Schulen, schrieb das "Manager Magazin" einst. Wenn jemand am Telefon mal etwas lauter oder anstrengend geworden sei, habe er eine Stimmgabel an die Kante seines Schreibtischs geschlagen und sie sich ans Ohr gehalten. Den Misstönen der Wirtschaftswelt setzte er ein perfektes A entgegen. "In jedem Mann steckt ein Kind", sagte er.

Manche betrachteten ihn deshalb als Träumer. Doch war er mit seiner Ideen der Kundenorientierung, der Gewinnbeteiligung statt reinen Gewinnstrebens und der anderen Mitarbeiterführung überaus erfolgreich: In 14 europäischen Ländern arbeiten heute mehr als 66.000 Menschen für dm, die Drogeriemarktkette ist eigenen Angaben zufolge mit einem Umsatz von 12,3 Milliarden Euro Marktführer in Europa. Beobachter bescheinigten Werner, all das richtig gemacht zu haben, was sein langjähriger Konkurrent Schlecker falsch machte. "Dm ist schon eine Art Vorzeigeunternehmen", sagte etwa der Karlsruher Verdi-Sekretär Thomas Schark.

Man dürfe nie vergessen, worum es gehe, meinte Götz Werner: "Die Menschen und deren Bedürfnisse. Sie müssen das Ziel aller Bestrebungen sein, dann kann man Erfolg gar nicht verhindern." 2008 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück und wechselte in den Aufsichtsrat. Ab diesem Zeitpunkt widmete sich Werner, dessen Maxime die "permanente, konstruktive Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen" war, verstärkt dem Werben für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen.

Ein solches betrachtete er als wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, um in Zeiten zunehmender Globalisierung, Digitalisierung und Automatisierung den Menschen Freiraum für Eigeninitiative zu ermöglichen und ihnen Teilnahme sowie Teilhabe am Leben der freien Bürgergesellschaft zu ermöglichen. Dass er die Vollendung dieser Idee nicht mehr erleben würde, sei ihm stets bewusst gewesen, wie es in der dm-Mitteilung hieß. "Gleichwohl hat er sich dafür mit großer Energie eingesetzt, weil er sie für sich als richtig und sinnvoll erkannte."