Heidelberg/Berlin. (dbe) Der Wissenschaftsverlag Springer Nature wagt den Sprung an die Börse. Wie der Berliner Verlag mit großem Standort in Heidelberg mitteilte, ist eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Über den Zeitpunkt des Börsengangs machte Springer am Freitag keine Angaben.

Mit dem Börsengang will der Verlag nach eigenen Angaben rund 1,2 Milliarden Euro einnehmen, die Aktien sollen aus einer Kapitalerhöhung kommen. "Abhängig vom Marktumfeld", so heißt es von Springer Nature, könne auch der Finanzinvestor BC Partners eigene Aktien an der Börse verkaufen. Die Holtzbrinck Publishing Group, Hauptaktionär des Verlags, wird sich laut Springer nicht von eigenen Anteilen trennen.

"Ein Börsengang steigert unsere Flexibilität, um den nächsten Abschnitt in der Entwicklung unseres Unternehmens zu beschreiten und Wert für Aktionäre zu schaffen", sagte Daniel Ropers, Vorstandsvorsitzender bei Springer.

Der Verlag Springer Nature gehört mehrheitlich der Holtzbrinck Verlagsgruppe, die 53 Prozent der Anteile hält. Der Rest gehört BC Partners, einem Beteiligungsunternehmen aus London. Springer hat seinen Sitz in Berlin, in Heidelberg beschäftigt der Verlag etwa 880 Mitarbeiter. In den künftigen Aufsichtsrat soll unter anderem der Vorstands-Chef von HeidelbergCement, Bernd Scheifele.