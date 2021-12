Heidelberg. (mk) Zahlreiche Eltern haben sich in der dritten Corona-Welle wegen geschlossener Kitas und Schulen krankschreiben lassen. Nun setzen die rasant steigenden Infektionszahlen junge Familien erneut unter Druck. Die Ampel-Koalition hat darauf reagiert und die für das Jahr 2021 getroffenen Sonderregelungen zum Kinderkrankengeld "in das Jahr 2022 hinein verlängert". Was bedeutet das genau?

Welche Ansprüche haben Eltern? Eltern können 30 Tage Kinderkrankengeld pro Kind und Elternteil in Anspruch nehmen (vorher: 10). Gibt es mehrere Kinder, so steigt die Anzahl der Tage auf insgesamt 65 Tage pro Elternteil. Für Alleinerziehende gilt: Sie können bei einem Kind insgesamt 60 Tage Kinderkrankengeld beziehen (vorher: 20), und bei mehreren Kindern maximal 130 Tage.

In welchen Fällen können Eltern Kinderkrankentage nehmen? Während der Pandemie wird die Leistung nicht nur gewährt, wenn die Kinder tatsächlich krank sind. Eltern haben auch dann Anspruch, wenn Schulen und Kitas schließen, nur Notbetrieb anbieten, die Präsenzpflicht aufgehoben wird oder wenn Kinder wegen Corona-Fällen nach Hause in Quarantäne geschickt werden. Das gilt auch, wenn einem Kind aufgrund eines Schnelltestergebnisses der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung oder Schule untersagt ist.

Für welche Eltern gilt die Regelung? Ein Elternteil und das Kind müssen gesetzlich versichert sein. Zudem darf das Kind sein zwölftes Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausnahme sind Kinder mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind. Hier gibt es keine Altersgrenze.

Was ist mit privat Versicherten? Für privat versicherte Eltern gilt die Regelung nicht. Allerdings können auch privat versicherte Eltern Anspruch auf Entschädigung beantragen, also den Ersatz des Verdienstausfalls, wenn die Corona-Pandemie die Kinderbetreuung notwendig gemacht hat. Genaues regelt das Infektionsschutzgesetz.

Wie hoch ist das Kinderkrankengeld und wo wird es beantragt? Das Kinderkrankengeld beträgt 90 Prozent des Nettoverdienstes und wird bei den Krankenkassen beantragt

Gilt die Regelung auch, wenn Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten (können)? Ja, auch in diesem Fall haben Eltern bei entsprechendem Kinderbetreuungsbedarf die Möglichkeit, stattdessen Kinderkrankengeld zu beantragen.

Müssen Arbeitnehmer Belege vorweisen? Ist ein Kind krank, braucht es ein Attest. Dafür gibt es einen entsprechenden Vordruck, der vom Arzt auszufüllen ist und dann bei der Krankenkasse eingereicht wird. Um die Schließung einer Betreuungseinrichtungen nachzuweisen, können die Krankenkassen für die Beantragung des Kinderkrankengelds die Vorlage einer Bescheinigung der Kita oder der Schule verlangen.

Hat die Nutzung der Kinderkrankentage durch die Pandemie zugenommen? Ja. Laut einer Auswertung der Krankenkasse Barmer wurden von ihr 2021 bis September fast 892.000 Kinderkrankengeldtage in einem Wert von 56,7 Millionen Euro bewilligt. Im gesamten Vorjahr waren es nur 566.000 Tage. Ein DAK-Sprecher sagte, auffallend sei, dass mehr als 70 Prozent der Anträge auf pandemiebedingtes Kinderkrankengeld von Frauen gestellt worden seien. Auf den Mehrkosten bleiben die Kassen übrigens nicht sitzen, am Ende werden sie vom Steuerzahler getragen.

Wie viele Arbeitnehmer betrifft die Regelung? In Deutschland sind rund 27 Millionen Menschen bei einer AOK versichert, mehr als 10 Millionen bei der TK, rund 9 Millionen bei der Barmer und 5,6 Millionen bei der DAK.