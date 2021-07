Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Heidelberger Softwareanbieter SNP übernimmt den Konkurrenten Datavard, der ebenfalls seinen Sitz in Heidelberg hat. "Bisher agierten SNP und Datavard als Wettbewerber und Partner; zukünftig werden wir die neu gewonnene Stärke aus dem Zusammenschluss dazu nutzen, unsere Kunden und Partner noch umfassender bedienen zu können", kündigte Michael Eberhardt, CEO der SNP SE, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Sowohl im Software- als auch im Beratungsgeschäft ergänzten sich die Portfolios optimal. Beide Unternehmen sind Spezialisten im Bereich der Transformation von SAP-Systemen, also etwa wenn eine alte SAP R/3-Software auf das neue SAP S4/HANA umgestellt werden soll.

Datavard bringe aber noch weitere Kompetenzen mit ein, sagte Gregor Stöckler, Mitgründer und CEO der Datavard AG, so etwa die Stilllegung von Alt-Systemen, Daten-Archivierungen oder -innovationen etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Zu den eigenen Kunden zählten unter anderem zwölf Dax-Unternehmen, sagte Stöckler, der künftig COO bei SNP werden soll und damit für das Tagesgeschäft zuständig sein wird. Diese Position wird neu geschaffen.

Als Kaufpreis vereinbarten beide Firmen 30 Millionen Euro, von denen der bei Datavard engagierte Finanzinvestor Morando ein Drittel erhält und damit ausbezahlt wird. Ein weiteres Drittel geht in Form von SNP-Aktien an mehrere Datavard-Manager, die die übrigen Anteile an dem Unternehmen besitzen. Eber-hardt wertet diese Vereinbarung als klaren Vertrauensbeweis.

Datavard erwirtschaftete nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2020 mit rund 170 Mitarbeitern einen Umsatz von 17,6 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von einer Million Euro. Für das laufende Jahr erwartet Stöckler sogar einen Umsatz von rund 21 Millionen Euro sowie eine zweistellige EBIT-Marge.

Ein Abschluss des Kaufs wird zum 1. August erwartet. Eberhardt hofft auch auf Synergien, mit denen sich bis 2023 rund drei Millionen Euro einsparen lassen. Das stehe aber nicht im Vordergrund, im Gegenteil: Man sei froh, so viele qualifizierte Talente ins Unternehmen holen zu können. In Heidelberg beschäftigt Datavard allerdings nur 35 Mitarbeiter, die – wenn Mitte 2022 der Mietvertrag ausläuft – in die SNP-Zentrale in der Speyerer Straße einziehen sollen. "Wir freuen uns schon auf die neue Wohngemeinschaft", scherzte Eberhardt. Den Großteil seiner Beschäftigten hat Datavard im slowakischen Bratislava.

SNP ist an der Börse notiert, der Kurs der Aktie, der momentan deutlich unter dem Jahreshoch liegt, sank auch am Mittwoch um etwa 1,5 Prozent.