Von Matthias Kros

Mannheim. Der traditionsreiche Mannheimer Schokoladenhersteller Schokinag will seine Kapazitäten deutlich erhöhen. Vor allem durch den Aufbau einer weiteren Fertigungslinie werde man die jährliche Produktion von derzeit 80.000 auf 100.000 Tonnen steigern können, kündigte Schokinag-Geschäftsführer Werner Ludwig gegenüber der RNZ an. Der Konzern Guan Chong Berhad aus Malaysia, zu dem die Schokinag seit knapp zwei Jahren gehört, plane deshalb in den kommenden beiden Jahren Investitionen in Mannheim von rund zehn Millionen Euro. Das Geld werde aber nicht nur in die zusätzliche Fertigung fließen, sondern auch für die Optimierung der bestehenden Produktion eingesetzt, so Ludwig.

Tay Hoe Lian, CEO von Guan Chong Berhad, ist offenbar sehr zufrieden mit der Mannheimer Fabrik: "Die bessere Leistung in der Schokinag – auch ohne die neuen Kapazitäten – ist nicht nur ein gutes Zeichen für die wirtschaftliche Erholung in Europa, sondern auch ein Spiegelbild unseres deutschen Teams beim Ausbau unseres Marktanteils bei Industrieschokolade", sagte er kürzlich asiatischen Medien zufolge. "Deshalb glauben wir, dass die Entscheidung, die Kapazitäten der Schokinag zu erweitern, notwendig ist, um das Team bei seinen Wachstumsambitionen zu unterstützen." Und die angekündigten zehn Millionen Euro müssten nicht alles sein: "Wir werden bei Bedarf weitere Expansionsoptionen prüfen, um die laufenden Chancen zu nutzen", so Tay Hoe Lian.

Zum Anbeißen: Die Mannheimer Schokinag kann die Schokolade in verschiedenen Formen an ihre Kunden ausliefern. Foto: Schokinag

Guan Chong Berhad, einer der großen Kakao-Produzenten weltweit, hatte die Schokinag Ende Januar 2020 von zwei niederländischen Finanzinvestoren übernommen. Auch Ludwig ist überzeugt davon, dass der Traditionsbetrieb nach den wiederholten Eigentümerwechseln der Vergangenheit und vielen schwierigen Jahren bei dem Konzern aus Malaysia nun richtig "angekommen" ist. "Wir fühlen uns auch fachlich sehr gut aufgehoben", so der Geschäftsführer. Guan Chong Berhad sei börsennotiert, aber mehrheitlich in Familienbesitz. Das ermögliche kurze Entscheidungswege.

Die 1923 gegründete Schokinag gehört mit seinen rund 150 Mitarbeitern zwar nicht zu den größten Arbeitgebern Mannheims, aber doch zu den bekanntesten. Das liegt auch an dem süßlichen Geruch, der sich bei der Produktion regelmäßig in den benachbarten Stadtteilen Jungbusch und Neckarstadt ausbreitet. Dabei stellt die Schokinag keine Schokolade für den Endverbraucher her, sondern für das kleinere Lebensmittelhandwerk und die Industrie. Beliefert werden die Kunden mit Schokolade in fester Form oder flüssig in Tanklastzügen.

Verarbeitet werde die Schokolade dann in klassischen Tafeln oder Nikoläusen, aber auch in den speziellen Zubereitungen der immer häufiger anzutreffenden Chocolaterien und Confiserien. "Hochwertige Zutaten sind heute sehr gefragt", weiß Ludwig. Zudem achteten viele Kunden auf die Nachhaltigkeit und einen kontrollierten Anbau der Kakaobohnen.

Auf einen dreistelligen Millionenbetrag beziffert Ludwig den jährlichen Umsatz der Schokinag. Damit gehöre man zu den kleineren Anbietern. Aber genau das sei auch die Stärke des Mannheimer Unternehmens. "Wir sind sehr flexibel und können ganz individuelle Wünsche unserer Kunden schnell umsetzen", berichtet er.

Auch kleinere Volumina in entsprechenden Gebinden seien problemlos machbar. Dabei sei das Weihnachtsgeschäft übrigens schon seit Anfang Dezember abgeschlossen. "Das Saisongeschäft hat immer einen Vorlauf von mehreren Wochen", so Ludwig. Momentan liefere man bereits die Schokolade für die Osterhasen-Produktion.