Von Christian Ebner

Frankfurt. Bereits die erste Passagierin kommt nicht besonders schnell durch die neue Kontrollspur am Flughafen Frankfurt. Verunsichert durch die vielen Zuschauer und Kameras fingert die junge Frau langwierig eine Wasserflasche aus ihrer riesigen Handtasche, muss später noch die Schuhe ausziehen und zum Abschluss gemeinsam mit einem Kontrolleur ihr Handgepäck durchschauen. Das Positive daran: Nachfolgende Fluggäste konnten sie an allen Stellen überholen und so den Prozess im Flugsteig A insgesamt deutlich beschleunigen.

Denn am Tempo hat es im vergangenen Sommer am größten deutschen Flughafen wie auch anderswo häufiger gehakt: Zehntausende Fluggäste bangten in den Warteschlangen, ob sie ihre Flieger noch erreichen würden. Mehr Kontrollen mit mehr Komfort für den Passagier bei gleicher Zeit und Sicherheit sowie in kürzerer Zeit durchzuführen, das ist das erklärte Ziel der Bundespolizei, die an diesem Dienstag am Frankfurter Flughafen zwei neue und moderne Kontrolllinien in Betrieb genommen hat. Die Behörde steht von mehreren Seiten unter Druck, denn die Flughafenbetreiber wollen kürzere Wartezeiten. Die Airlines sind auf der anderen Seite sehr kritisch gegen alles, was höhere Kosten für das einzelne Ticket bedeuten könnte.

218 Millionen Euro werden jährlich in Frankfurt für die Passagierkontrollen aufgewendet, verwaltet von der Bundespolizei und bezahlt letztlich von den Passagieren über eine Sicherheitsgebühr von 9,50 Euro, die mit jedem Einstiegsticket fällig wird. Mit den Ergebnissen war nicht nur der Flughafenbetreiber Fraport unzufrieden, weil die Durchsätze der Kontrolllinien mit 80 bis 100 Personen in der Stunde deutlich hinter internationalen Vergleichswerten zurückblieben.

Neu in Frankfurt sind das reichliche Platzangebot, die Überholmöglichkeiten und kleine Verbesserungen wie ein kleiner Extra-Scanner für die ausgezogenen Schuhe, die früher immer erst wieder an den Beginn des Kontrollbandes gebracht werden mussten.

Millionen zusätzliche Passagiere, mehr Handgepäck mit viel Elektronik waren die Auslöser für die Änderungen. Flughafenchef Stefan Schulte scheint es zufrieden zu sein. "Wir sehen hier den neuesten Stand der Technik. Wir glauben, dass wir hiermit sehr nah an das rankommen, was international üblich ist", sagt der Manager.

Die großen Flughafenbetreiber denken, dass sie die Kontrollen effektiver planen könnten als die Bundespolizei - mit Anreizen und Strafzahlungen für die privaten Dienstleister, die bislang noch von der Behörde eingesetzt werden. Schulte wiederholt seine Position heute nur auf Nachfrage, weil er die kleinen Fortschritte im Status Quo nicht gefährden will. Dass er sauer über den schleppenden Fortgang der Dinge in Berlin ist, hat er vor wenigen Tagen bei der Vorstellung der Fraport-Quartalszahlen deutlich gemacht.

Die nächsten vier Wochen müssen die höhere Leistungsfähigkeit des neuen Konzepts belegen, denn Platz ist an allen gut frequentierten Flughäfen ein knappes Gut. Die neuen Spuren brauchen etwa doppelt so viel Fläche wie die herkömmlichen Gassen und sind auch gleich personalintensiv. Laut Bundespolizei wird auf gleicher Fläche nahezu unverändert viel Personal eingesetzt. Um zu einem besseren Ergebnis zu kommen, müssen die neuen Kontrolllinien nach dem Testbetrieb also mehr als doppelt so viele Leute durchschleusen wie die alten. Dann steht ihrem Einbau in dem zum Sommer geplanten Anbau am Terminal 1 sowie in einigen Jahren im neuen Terminal 3 nichts mehr im Wege.