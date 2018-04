Walldorf. (dbe) Der Aufsichtsrat der SAP hat den Vertrag von Personal-Vorstand Stefan Ries bis zum 31. März 2024 verlängert. "Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Stefan Ries fortzusetzen", sagte Hasso Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAP laut Mitteilung. "Die digitale Transformation bei unseren Kunden wie bei SAP hat für uns oberste Priorität. Stefan Ries ist eine herausragende Führungspersönlichkeit, die das Thema Kundenorientierung sehr ernst nimmt - intern wie extern", so der SAP-Gründer.

Der 52-jährige Ries wurde im April 2016 mit einer Amtszeit bis 2019 in den Vorstand der SAP berufen. Zu Ries‘ Verantwortungsbereich gehören laut SAP Personalstrategie, Sozialpartnerschaften, Talent- und Führungskräfteentwicklung, Vergütung und Entgelt, organisatorische Effizienz und Lernen sowie Vielfalt und Inklusion.

Ries ist in Bayern geboren und am Bodensee aufgewachsen. Nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz zog er nach München. Dort begann er seine Karriere als Personalleiter bei Microsoft. Anschließend arbeitete er bei Compaq. Erstmals zu SAP kam er 2002. Zwischen 2010 und 2014 arbeitete er für das Beratungsunternehmen Egon Zehnder International.