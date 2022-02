Walldorf. (RNZ) Beim Softwarekonzern SAP übernimmt Sven Mulder (49) ab 1. März die Verantwortung für das Deutschland-Geschäft. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Er folgt auf Alex Kläger, der seit Februar die Region Mittel- und Osteuropa für SAP leitet und zuvor zwei Jahre lang Deutschland-Chef gewesen war.

​Sven Mulder. Foto: SAP

Mulder ist Unternehmensangaben zufolge seit 2019 bei SAP in verschiedenen Führungsrollen tätig. Zuletzt war er Senior Vice President, Head of Strategic Customer Segment in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE). In dieser Funktion verantwortete er demnach das Gesamtgeschäft mit SAPs strategischsten Kunden in der Region und war dort für den Ausbau von strategischen Partnerschaften sowie die Entwicklung von Co-Innovation mit diesen Kunden verantwortlich.

Zuvor war er für das gesamte Vertriebsgeschäft der Serviceorganisation in der Region Mittel- und Osteuropa verantwortlich. "Mit Sven Mulder haben wir einen sehr erfahrenen Manager für die Leitung der SAP Deutschland gewinnen können," sagte sein Vorgänger Alex Kläger. "Sven Mulder ist mit unseren Kunden in Deutschland sehr vertraut und eine herausragende Führungspersönlichkeit. Mit seiner Ernennung werden wir die digitale Transformation unserer Kunden weiterhin erfolgreich vorantreiben."