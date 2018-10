Blick auf das neue Rechenzentrum der SAP in Walldorf: Investitionen in das Cloud-Geschäft haben im dritten Quartal auf den Gewinn gedrückt. Foto: Uli Deck

Von Daniel Bernock

Walldorf. Licht und Schatten beim Software-Unternehmen SAP. Zwar wächst das Geschäft mit Mietsoftware kräftig, das drückt allerdings die Profitabilität des Dax-Konzerns. Der Finanzmarkt zeigte sich am Donnerstag enttäuscht über die Quartalszahlen, nach Bekanntgabe fiel die Aktie der Walldorfer kräftig und ging mit einem Minus von fast sechs Prozent aus dem Handel.

Von einem "sehr starken" dritten Quartal sprach SAP-Chef Bill McDermott in einer Telefonpressekonferenz. Mit einem Wachstum von rund 40 Prozent im Cloud-Bereich sei der Konzern stärker als alle Konkurrenten gewachsen. Mittlerweile würden 170 Millionen Menschen die Mietsoftware-Programme der Walldorfer nutzen. Wegen der guten Cloud-Geschäfte hob das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr an - zum dritten Mal in diesem Jahr.

Finanz-Chef Luka Mucic musste zugeben, dass das Wachstum mit Mietsoftware die Annahmen des Konzerns übertroffen haben. "Vor allem Kunden in Nordamerika und weiten Teilen Europas entscheiden sich stärker für die Cloud, als wir das erwartet haben", sagte Mucic. In fast allen Bereichen würden Kunden mehr und mehr die Programme über das Internet nutzen, statt sie fest auf ihren eigenen Servern zu installieren.

Das ging zulasten klassischer Software-Anwendungen: Der Umsatz mit klassischer Lizenzsoftware fiel im dritten Quartal mit einem Minus von neun Prozent kräftig. Dennoch: Der Finanz-Chef betonte, dass das Unternehmen das Cloud-Wachstum nicht bremsen werde. Langfristig soll das Cloud-Geschäft einen großen Wertzuwachs bringen.

Mittelfristig belastet der stärkere Cloud-Bereich allerdings die Bilanz. Denn die Profitabilität ist beim Geschäft mit Mietsoftware noch geringer. Hohe Anfangsinvestitionen zum Beispiel in Rechenzentren sind notwendig. Während beim Verkauf von Softwarelizenzen die Kunden gleich zum Abschluss eine große Summe zahlen, kommt bei Mietsoftware Monat für Monat ein deutlich niedrigerer Betrag rein. Erst über einen längeren Zeitraum verdient SAP mit Mietsoftware mehr als mit Lizenzgeschäften.

Als Konsequenz des veränderten "Umsatz-Mixes" - mehr Cloud-Einnahmen, weniger Softwarelizenzgeschäft - sank im dritten Quartal die operative Marge des Konzerns von 23,5 Prozent im Vorjahr auf 20,5 Prozent. Mit Blick in die Zukunft zeigte sich Finanzvorstand Mucic zuversichtlich, dass die Marge wieder zulegen werde. Der Umsatz legte im dritten Quartal um acht Prozent auf rund sechs Milliarden Euro zu. Der Konzerngewinn ging um zwei Prozent auf 974 Millionen Euro zurück, auch weil die Ausgaben für aktienbasierte Beteiligungsprogramme für die Mitarbeiter und den Vorstand stiegen.

McDermott wollte sich von der gesunkenen Marge nicht die Stimmung verderben lassen. Vielmehr sei das Quartalsergebnis mit einem erneuten starken Cloud-Wachstum ein Grund zum Feiern. Dass der Kapitalmarkt das starke Wachstum wegen des negativen Einflusses auf den Gewinn kritisch sieht, kann er nicht nachvollziehen. Hätte sich das Cloud-Geschäft schwach entwickelt, dann hätten sich die Analysten Sorgen um die Zukunft der SAP gemacht, sagte McDermott.

Das Wachstum des Konzerns zeigt sich auch bei den Mitarbeitern: Aktuell beschäftigt das Software-Unternehmen fast 95.000 Personen, das sind rund 7000 mehr als noch vor einem Jahr.