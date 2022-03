Sieht sich auf dem richtigen Weg: SAP-Chef Christian Klein auf der Dachterrasse des neuen Bürogebäudes „WDF 49“ am Konzernsitz in Walldorf. Foto: SAP

Von Barbara Klauß

Walldorf. Der Start an der Spitze des Softwarekonzerns war ereignisreich für SAP-Chef Christian Erst kam die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine. Zudem steckt SAP gerade in der "wahrscheinlich größten Transformation" der Unternehmensgeschichte, wie Klein sagt. Doch sieht er den Konzern "auf dem richtigen Weg". Und er würde den Job auf jeden Fall wieder machen.

Herr Klein, wenn Sie vor zweieinhalb Jahren eine Glaskugel gehabt und gewusst hätten, was alles passieren würde – hätten Sie das Angebot von Hasso Plattner, SAP-Chef zu werden, trotzdem angenommen?

Ja, das hätte ich. Wobei ich sagen muss: Der Einstieg war ereignisreich. Erst kam Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine. Ich würde mir schon wünschen, dass bald wieder ein bisschen mehr Normalität einkehrt. Trotzdem macht die Aufgabe riesigen Spaß. Auch weil ich sehe, dass wir gut voran kommen, und dass die Mitarbeiter den Weg, den wir eingeschlagen haben, vollkommen unterstützen und mitgehen. Daraus ziehe ich eine Menge Motivation.

Viele Menschen sind im Moment erschöpft angesichts der Situation. Und Sie haben in dieser Zeit eine große Aufgabe übernommen. Woher nehmen Sie die Kraft, um all dem zu begegnen?

Natürlich arbeite ich viel und natürlich muss ich oft erreichbar sein. Aber ich versuche immer wieder, Abstand zu bekommen und mir Zeit für die Familie zu nehmen. Das erdet mich und bringt mich auf andere Gedanken. Oder auch der Sport, wobei der gerade etwas kurz kommt. Aber neulich erst war ich beim örtlichen Tischtennisverein und habe ein paar Bälle geschlagen. So etwas versuche ich immer wieder einzustreuen – auch wenn das manchmal schwierig ist, gerade in der jetzigen Zeit.

Wie viel Zeit können Sie denn noch mit Ihrer Familie verbringen?

Ich versuche, mir morgens und abends Zeit zu blocken und an den Wochenenden da zu sein. Dann zählt nur die Familie und ich lege das Handy auch mal weg – so schwer es fällt. Am Sonntag war ich drei Stunden mit den Kindern auf dem Spielplatz und das Handy war aus. Es bringt ja auch nichts, Zeit mit den Kindern zu verbringen und mit dem Kopf eigentlich ganz woanders zu sein.

Wenn Sie auf dem Spielplatz sind, werden Sie da erkannt und angesprochen?

Das passiert schon, ist aber auch okay. In den allermeisten Fällen ist das unaufdringlich und nett.

Die Corona-Pandemie hat die Zusammenarbeit auch bei SAP gewaltig verändert. Was bedeutet das fürs Miteinander?

Wir haben in den letzten zwei Jahren viele Mitarbeiter eingestellt, die zum Teil noch nie physischen Kontakt zu ihren Kollegen hatten. Auf Dauer ist das schwierig. Der persönliche Kontakt ist wichtig – gerade bei SAP, wo wir wie eine große Familie sind. Es geht etwas verloren, wenn man nur in virtuellen Meetings sitzt. Wir hoffen, dass die Infektionszahlen sinken, wir die Büros weiter öffnen und bald wieder zur Normalität zurückkommen können – auch wenn die in Zukunft etwas anders aussehen und flexibler sein wird.

Im Januar 2020 mit dem Wasserstoffauto auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos: der damalige Co-CEO Christian Klein. Foto: SAP

Werden die Mitarbeiter angesichts der Lockerungen alle gleich wieder in die Büros zurück kommen oder bleiben Sie vorsichtig?

Teilweise haben wir die Büros und die Kantinen ja schon wieder geöffnet. Und wir werden das auf jeden Fall weiter hochfahren – aber mit Bedacht. Gerade denken wir darüber nach, wie wir Anreize setzen können, dass die Kollegen wieder häufiger ins Büro kommen. Aber das muss koordiniert und überlegt erfolgen. Und mit der nötigen Flexibilität.

Neben der Pandemie beschäftigt uns leider derzeit der Krieg in der Ukraine. Wie sehr belastet Sie das persönlich?

Wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht – das lässt niemanden kalt. Sonst müsste man die Frage nach der Menschlichkeit stellen. Auch mich berührt natürlich zu sehen, dass zivile Gebäude unter Beschuss stehen – Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Wohnblöcke – und ich verurteile das aufs Schärfste. Gleichzeitig lernt man wieder wertzuschätzen, was es bedeutet, in einer freien Demokratie zu leben, in der man offen seine Meinung sagen kann.

Es hätte auch ohne Krieg und ohne Pandemie für Sie schon genug zu tun gegeben. Sie haben einen Strategiewechsel angestoßen und setzen nun voll aufs Cloud-Geschäft. Bei dem neuen Kurs erleben Sie aber durchaus auch Gegenwind. Von außen betrachtet scheinen Sie das recht gelassen zu nehmen.

Der Wandel ist durchaus grundlegend für die SAP. Aber wir sind absolut auf dem richtigen Weg, das zeigen auch die Zahlen. Natürlich steht man bei einer solchen Richtungsänderung unter Druck. Wichtig ist für mich vor allem zu sehen: Wie reagieren die Kunden und die Mitarbeitenden auf die neue Strategie? Und wie führen wir die SAP in eine erfolgreiche Zukunft? Daraus ziehe ich die Gelassenheit, die es ein Stück weit auch braucht.

Nun müssen Sie ja aber nicht nur die Mitarbeiter und die Kunden im Blick behalten, sondern auch die Aktionäre. Nach der Ankündigung des Strategiewechsels im Herbst 2020 ist der Kurs eingebrochen. Wie stark hat Sie das persönlich belastet?

Für einen persönlich ist so etwas nicht einfach, zumal die Aktionäre eine sehr wichtige Rolle spielen. Sie sind Teilhaber der SAP und haben uns ihr Vertrauen geschenkt. Da möchte man liefern. Und natürlich war mir an dem Tag klar, dass es dafür an der Börse keinen Beifall geben würde.

Aber man muss sich grundsätzlich fragen: Will man langfristig die Zukunft der SAP aufs Spiel setzen? Ist es nicht besser, auf den Zug aufzuspringen, der uns in diese Zukunft bringt? Und dieser Zug führt in die Cloud. Mir ist der mittel- und langfristige Erfolg der SAP sehr wichtig – auch an der Börse. Und dafür nehme ich in Kauf, kurzfristig mal keinen Beifall zu bekommen.

Aber diese Botschaft verfängt an der Börse offenbar nicht so richtig.

Das war schon ein großer Richtungswechsel: Wir haben damals gesagt, wir setzen voll auf die Themen Innovation und Wachstum, auf den Wechsel in die Cloud. Und wir haben damit ja auch kurzfristig die Margenziele korrigiert. Dass das den Investoren nicht gefällt, ist vollkommen klar. Jetzt geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Und auch da sind wir auf einem sehr guten Weg.

Ich bin fest davon überzeugt: Die Strategie ist richtig. Und wenn wir sie weiter konsequent umsetzen, wird sich das auch am Aktienmarkt auszahlen. Der Aktienkurs ist wichtig – bei unternehmerischen Entscheidungen spielen aber noch viele weitere Faktoren eine Rolle.

Wie sehr wissen Sie denn den Aufsichtsratsvorsitzenden und Mitgründer Hasso Plattner hinter sich? Wie viel Rückendeckung haben Sie da?

Natürlich diskutiere ich mit dem Aufsichtsrat viel über die Ausrichtung und deren Umsetzung. Und ich spüre da eine große Rückendeckung. Der Aufsichtsrat steht stark hinter dem neuen Kurs. Ich stehe im engen Austausch mit allen – nicht nur mit Hasso Plattner. Diesen Austausch schätze ich sehr, auch mit Experten in der Firma, mit Betriebsräten, mit meinem Management-Team, mit dem Vorstand, mit Analysten. Man lernt nie aus.

Die Herkunft: Christian Klein kam 1980 in Heidelberg zur Welt und wuchs im Kraichgau auf. Sein Vater ist der CDU-Politiker Karl Klein, zuletzt Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Wiesloch. Die Ausbildung: Christian Klein besuchte die Schule in Östringen und studierte Betriebswirtschaftslehre an der damaligen Berufsakademie in Mannheim. Der Weg bei SAP: Bereits 1999 begann er als Student beim Softwarekonzern. Dort stieg er schnell auf: Von 2011 bis 2012 war er kaufmännischer Geschäftsführer (Chief Financial Officer) von SAP SuccessFactors in Kalifornien und übernahm in der Folge weitere Führungsaufgaben. Am 1. Januar 2018 wurde Klein Mitglied des SAP-Vorstandes und übernahm den neu geschaffenen Bereich Global Business Operations. Der Vorstandsvorsitzende: Im Oktober 2019 trat Christian Klein gemeinsam mit Jennifer Morgan die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen SAP-Chefs Bill McDermott an. Seit Morgan im April 2020 bereits wieder ausschied, führt Klein das Unternehmen allein.

[-] Weniger anzeigen

Und wie regelmäßig haben Sie Kontakt mit den Gründern, etwa auch mit Dietmar Hopp?

Ab und an. Nicht jede Woche und manchmal auch nicht jeden Monat. ­­Vor Kurzem erst habe ich mit ihm darüber gesprochen, wie man jetzt in der Corona-Pandemie die Mitarbeiter wieder stärker an die SAP binden kann und wie sich die Mitarbeiterführung verändert. Er hat unheimlich viel Erfahrung. Es wäre unklug von mir, seine Ratschläge zu ignorieren. Ähnlich ist es bei Hasso Plattner. Wir stecken in einer großen Transformation, wahrscheinlich in der größten in der Unternehmensgeschichte. Wenn Hasso mir erklärt, wie sie bei früheren Technologiewechseln die Mitarbeiter mitgenommen haben, ziehe ich da viel raus.

Wo sehen Sie denn Ähnlichkeiten mit den Gründern, in der Art wie sie das Unternehmen geführt haben, und wo sehen Sie Unterschiede?

Als Vorstandsvorsitzender läuft man Gefahr, in einer Blase zu landen, sich nur noch mit den selben Menschen auszutauschen. Ich möchte aber für alle da sein. Die Mitarbeiter sollen merken: Wir sind ein Team, wir gehen da gemeinsam durch und jeder leistet seinen Beitrag. Ein CEO ist oft auch Brückenbauer, der die unterschiedlichen Meinungen zusammenbringen muss.

Das ist etwas, was Sie ähnlich machen wie die Gründer. Was nehmen Sie sonst mit von ihnen?

Hasso hat die wunderbare Gabe, immer um fünf Ecken voraus zu denken, Eventualitäten abzuwägen und zu überlegen, wo der Markt hingehen könnte. Das hinterfrage auch ich immer wieder: Vor welchen Herausforderungen stehen die Kunden gerade? Was ist für die Zukunft entscheidend? Wo muss SAP in drei oder fünf Jahren stehen? Von Dietmar kann man etwa lernen, dass der geschäftliche Erfolg zwar wichtig ist, dass man aber auch eine gesellschaftliche und soziale Verantwortung hat.

Sie haben ein sehr großes Erbe angetreten. Empfinden Sie das eher als eine Ehre oder als eine Bürde?

Mir ist es wichtig, Spaß an der Aufgabe zu haben. Natürlich gibt es Herausforderungen und natürlich spürt man die Verantwortung. Aber es gibt einen klaren Weg und ich habe viel Unterstützung. Deswegen ist es für mich weniger Bürde, sondern immer noch eine Leidenschaft. Wenn man über 20 Jahre bei dieser Firma ist, ist man natürlich mit Herzblut dabei. Die SAP ist mir über all die Jahre sehr ans Herz gewachsen.

Und wie blicken Sie in die Zukunft der SAP? Für wie innovationsfähig halten Sie den Konzern noch?

Ich halte die SAP für sehr innovationsfähig. Schauen Sie sich die großen Herausforderungen an, vor denen wir derzeit stehen: In allen Industrien werden Prozesse digitalisiert. Dafür brauchen die Unternehmen intelligente Software oder neue Technologien wie künstliche Intelligenz. Diese Unternehmen kommen zwangsläufig zur SAP. Oder nehmen Sie die vielen Lieferketten, die gerade unterbrochen sind. Wir haben ein Geschäftsnetzwerk, mit dem wir Lieferketten in Echtzeit transparent machen. So geben wir den Unternehmen die Möglichkeit, schneller zu reagieren und Lieferengpässe zu überwinden. Das dritte Thema ist die Nachhaltigkeit: Viele Unternehmen definieren hier gerade Ziele. Wir liefern ihnen die Transparenz, damit sie überhaupt wissen, wie groß zum Beispiel der CO2-Abdruck ist, wenn sie ein Auto herstellen – und wo die Emissionen überhaupt entstehen.

In diesen Bereichen haben wir eine sehr hohe Innovationskraft. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich für die kommenden Jahre, dass eine hohe Nachfrage nach unserer Technologie bestehen wird.

Das heißt, Sie gehen davon aus, dass SAP es auf Dauer schaffen wird, eigenständig zu bleiben?

Absolut. Wenn man sich das letzte Jahr anschaut: Wir haben alle unsere Ziele übertroffen, wir sehen, dass der Cloud-Umsatz sehr stark wächst und dass sich die Transformation jetzt auch finanziell auszahlt. In der Vergangenheit hatten wir viele Einmalumsätze, jetzt stellen wir auf regelmäßige Umsätze um. Deshalb sollte niemand nervös werden. Für das kommende Jahr haben wir angekündigt, dass die Gewinne wieder zweistellig steigen werden.

Sie sagen, Sie möchten alle Mitarbeiter mitnehmen. Dabei spielt auch der Betriebstrat eine Rolle. Dietmar Hopp hätte ihn vor seiner Gründung im Jahr 2006 gerne verhindert. Wie sehen Sie das Gremium heute?

Letztlich sind die Mitarbeiter diejenigen, die den Erfolg ausmachen. In diesem Punkt sind der Betriebsrat und ich absolut einer Meinung. Bei der Frage, wie Gelder verteilt werden, gibt es manchmal unterschiedliche Ansichten. Das ist auch natürlich. Aber ich weiß, dass ich vom Betriebsrat wichtige Impulse bekomme und erfahre, wo die Mitarbeiter stehen. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind: Ich glaube, dass wir im Vergleich zu anderen Unternehmen einen sehr konstruktiven Betriebsrat haben, und würde die Zusammenarbeit als sehr positiv beschreiben. Dafür braucht es aber natürlich auch Vertrauen.

Zuletzt hat ein Skandal im Betriebsrat für Aufsehen gesorgt. Es ging um den Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs und manipulierter Daten. Das kann Ihnen nicht gefallen haben.

Aus Unternehmenssicht kann einem das natürlich nicht gefallen. Aber wegen ein, zwei Einzelfällen kann man nicht den gesamten Betriebsrat unter Generalkritik stellen. SAP hat mehr als 100 000 Mitarbeiter. Dass da vereinzelt Probleme auftauchen, ist völlig normal. Wichtig ist vor allem, was man daraus lernt und wie man sicher stellt, dass solche Dinge nicht mehr vorkommen. Da haben alle Seiten, auch der Betriebsrat, ihre Schlussfolgerungen gezogen. Dem Betriebsrat selbst gefällt diese Geschichte ja auch nicht.

Und was könnte man tun, damit so etwas nicht noch mal passiert?

Es geht darum, die richtige Balance zu finden: zwischen gewissen Regeln und Genehmigungsschritten, die es geben muss, und der Gefahr, Dinge zu sehr zu bürokratisieren. Gerade in der Technologiebranche ist es notwendig, sehr agil zu handeln. Andererseits darf es beim Thema Compliance keine Kompromisse geben. Das muss man abwägen und immer wieder den richtigen Weg finden.

50 Jahre SAP: Personalchef Cawa Younosi über die Herausforderungen des Diversity-Managements Redaktion und Interview: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Was muss sich an den Strukturen also ändern?

Das ist ein wichtiges Thema – auch für die Umsetzung der Strategie. Wir hatten teilweise zu viele Reorganisationen bei der SAP. Aber ich bin überzeugt, inzwischen sind wir so aufgestellt, dass die Mitarbeiter, aber auch die Kunden merken: Wir sind wieder eine SAP. Wir haben Organisationsstrukturen vereinfacht und Barrieren aus dem Weg geräumt, so dass auch wieder schnellere Entscheidungen möglich sind.

Außerdem versuche ich, den Mitarbeitern mitzugeben, dass sie ruhig mehr Entscheidungen treffen sollen – auch auf die Gefahr hin, dass eine falsch ist. Das darf mal sein – solange man daraus lernt, das Richtige will und auch mal den Mut hat, ein Risiko einzugehen. Die Mitarbeiter sollen spüren, dass wir Vertrauen in sie setzen.

An diesem Punkt sind Sie sehr auf einer Linie mit den Gründervätern.

Absolut. Man darf nie glauben, dass man selbst immer alles am besten weiß. Wenn man das glaubt, hat man schon verloren.