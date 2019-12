Mannheim. (RNZ) Wechsel bei Roche Deutschland: Nach sechs Jahren übergibt Ursula Redeker zum 1. Januar ihre Funktion als Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH an Claus Haberda. Das teilte der Pharmakonzern gestern mit.

Ursula Redeker kehre an den Hauptsitz nach Basel zurück, hieß es weiter. Dort soll sie die globale Verantwortung für strategische Projekte übernehmen. Ihr Nachfolger an der Spitze von Roche Deutschland hat zuletzt die Bereiche Finanzen und Controlling an den deutschen Standorten in Mannheim und Penzberg geleitet. Diese Rolle soll er beibehalten. Haberda, 56 Jahre alt, hat laut Mitteilung Lebensmitteltechnologie studiert und seine Karriere bei Roche 1992 in Penzberg als Leiter der Produktionsplanung und des Produktionscontrollings für den Bereich Biotechnologie begonnen.

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und möchte daran arbeiten, die Rolle der deutschen Standorte im globalen Netzwerk von Roche weiter zu festigen“, sagte Haberda laut Mitteilung.

Ursula Redeker blicke auf sechs bewegte Jahre zurück, heißt es in der Mitteilung. Unter anderem habe sie sich für den Ausbau der deutschen Standorte in Mannheim und Penzberg (Bayern) eingesetzt. So habe Roche in dieser Zeit rund 2 Milliarden Euro investiert, um die Standorte in ihren Kompetenzen zu stärken. Redeker habe sich außerdem dafür engagiert, Roche als Partner für Wissenschaft und Forschung in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Raum München zu positionieren.

Roche beschäftigt in Deutschland rund 16.500 Mitarbeiter in den Bereichen Pharma und Diagnostik. In Mannheim ist Roche mit rund 8300 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber.