Von Daniel Bernock

Heidelberg. Black Friday, Cyber Monday oder Single Days: Online-Händler locken dieser Tage wieder mit kräftigen Rabatten. Die Folge: Die Fahrzeuge der Paketzusteller werden bis kurz vor Weihnachten von Tag zu Tag voller. Doch was verdienen eigentlich die Menschen, die die teilweise schweren Pakete bis an die Wohnungstür bringen? Und wie sieht ihr Angestelltenverhältnis aus?

Die RNZ hat sich bei den größten Paketzustellern in Deutschland umgehört. Laut einer Studie der Logistik-Unternehmensberatung MRU ist die Deutsche-Post-Tochter DHL mit einem Marktanteil von 49 Prozent mit großem Abstand Marktführer. Danach folgen DPD mit 16 Prozent, Hermes mit 14 Prozent, UPS mit 13 Prozent und GLS mit acht Prozent Marktanteil.

Hintergrund Gewerkschaft: "Mafiaähnliche Strukturen" Weihnachtszeit bedeutet Sonderschichten für Paketzusteller - die fünf großen Paketdienstleister in Deutschland haben ihr Personal daher kräftig aufgestockt. Allein die Deutsche Post DHL stellte 10.000 zusätzliche Kräfte ein, die Konkurrenz stockt ebenfalls auf. Die Paketdienste rechnen dabei nicht nur vor den Weihnachtstagen mit [+] Lesen Sie mehr Gewerkschaft: "Mafiaähnliche Strukturen" Weihnachtszeit bedeutet Sonderschichten für Paketzusteller - die fünf großen Paketdienstleister in Deutschland haben ihr Personal daher kräftig aufgestockt. Allein die Deutsche Post DHL stellte 10.000 zusätzliche Kräfte ein, die Konkurrenz stockt ebenfalls auf. Die Paketdienste rechnen dabei nicht nur vor den Weihnachtstagen mit höherem Sendungsaufkommen. "Nach den Feiertagen beginnt das Retourengeschäft", sagte ein Hermes-Sprecher. Bis mindestens Mitte Januar werde daher der Personalbedarf höher als im Jahresdurchschnitt bleiben. Bei Deutsche Post DHL und UPS sind die Arbeitsbedingungen der Saisonarbeiter aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weitgehend unproblematisch. "Es ist zwar eine Herausforderung für alle Beschäftigten, die Neuen anzulernen, aber immerhin gilt für sie auch der Tarifvertrag", sagte Verdi-Logistikexpertin Sigrun Rauch. Schlechter sei die Situation bei Hermes, DPD und GLS, die für die Zustellung hauptsächlich auf Subunternehmer zurückgreifen. Die Subunternehmen seien zudem oft zu klein für Betriebsräte, die bei den Dienstplänen mitreden könnten. Außerdem holten manche der Firmen Arbeiter aus dem Ausland, die sie dann in "mafiaähnliche Strukturen" ausbeuten. "Da herrscht ein sehr unfairer Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten", sagte Rauch. Sie forderte deshalb mehr staatliche Kontrollen in der Zustellerbranche. Probleme gibt es aber auch beim Service für die Kunden. Laut dem Berliner Logistik-Forscher Stephan Seeck ist für vier von fünf Befragten die persönliche Übergabe eines Pakets wichtig. Tatsächlich kommt aber nur jeder Fünfte in den Genuss einer persönlichen Zustellung. Jeder Zweite muss das Päckchen stattdessen beim Nachbarn, in einer Postfiliale oder einem Ladengeschäft abholen und selbst nach Hause tragen. Seecks Fazit: "Paketzustellung und Kundenservice bilden einen Widerspruch in sich."

DHL: Nach Angaben eines Unternehmenssprechers verdienen die Paketboten bei DHL zwischen 13,37 Euro und 19,04 Euro pro Stunde, je nachdem ob sie bei der Deutschen Post selbst oder bei den 2015 gegründeten Töchtern DHL Home Delivery angestellt sind. DHL ist für die Paketzustellung in den Städten zuständig. Auf dem Land bringt nach Angaben eines Post-Sprechers ein Postbote Briefe und Pakete - das nennt sich dann Verbundzustellung. Nach Angaben der Post beschäftigt das Unternehmen bundesweit rund 19.000 Paketzusteller und circa 84.000 Briefzusteller. "In der Paket- und Verbundzustellung beschäftigen wir ausschließlich sozialversicherungspflichtige Kräfte, die meisten in Vollzeit", so der Postsprecher.

DPD: Die Nummer zwei in Deutschland arbeitet in der Zustellung nach eigenen Angaben ausschließlich mit "selbstständigen Transportunternehmen" zusammen. Daher lässt sich laut DPD nicht sagen, was die Zusteller verdienen. Je nach Bundesland und Lebenshaltungskosten sei der Stundenlohn unterschiedlich - in jedem Fall sei er jedoch mindestens auf Höhe des Mindestlohns. In Deutschland gibt es nach Angaben eines Sprechers etwa 1000 "Systempartner", mit rund 10.000 Zustellern. Wie diese Mitarbeiter angestellt sind, darüber kann DPD keine Aussagen machen, da die Transportunternehmen dafür verantwortlich seien. "In aller Regel" hätten die Zusteller von DPD einen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitjob.

Hermes: Nach Angaben eines Hermes-Sprechers erhalten alle Zusteller den gesetzlichen Mindestlohn - aktuell 8,84 - oder mehr. Es gebe einen "hausinternen Mindestlohn" in Höhe von aktuell 9,50 Euro, nächstes Jahr soll er auf "über 10 Euro" steigen. In den kommenden fünf Jahren will Hermes 100 Millionen Euro in Lohn- und Personalkosten investieren. Wie viel allerdings ein Fahrer im Endeffekt verdient, kann der Konzern nicht beeinflussen. Denn ein Großteil der Zusteller ist bei eigenständigen Servicepartnern unter Vertrag. Im Jahresmittel seien rund 10.500 Zustellern für Hermes unterwegs. In Spitzenzeiten wie rund um Weihnachten steige die Zahl auf 13.000. Diesen Mehrbedarf decken die Hermes-Servicepartner durch Zeitarbeitsfirmen und durch befristete Verträge.

UPS: Die Bezahlung bei dem US-Konzern sei übertariflich, heißt es von einem Unternehmenssprecher. Die genaue Entlohnung sei abhängig von der Region oder Stadt. UPS beschäftigt nach eigener Aussage nur "äußerst selten" Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis. In der Region seien derzeit keine Stellen zu besetzen. In Karlsruhe suche UPS derzeit einen Zusteller in Vollzeit. Der Stundenlohn liege bei 19,42 Euro. UPS-Zusteller hätten feste Touren und arbeiteten in der Regel in Vollzeit.

GLS: Auch GLS beschäftigt wie DPD und Hermes keine eigenen festangestellten Zusteller. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben "ausschließlich mit unabhängigen Transportunternehmen zusammen". Wie die Zusteller angestellt sind, liege in der Verantwortung der Transportunternehmen. Allerdings würden die Transportpartner "vertraglich zur Beschäftigung von Fahrern in rechtskonformen, sozialversicherungspflichtigen Anstellungsverhältnissen verpflichtet", so ein GLS-Sprecher. Dazu gehöre, dass die Transportunternehmer ihren Fahrern mindestens den Mindestlohn zahlen und die geltenden Arbeitszeitregelungen einhalten.