Von Daniel Bernock

Mannheim. 20 Jahre ist es her, dass die Stadtverwaltung in Mannheim gemeinsam mit dem damaligen MVV-Chef Roland Hartung den kühnen Entschluss fasste, das kommunale Unternehmen an die Börse zu bringen. Eine "Jahrhundertentscheidung", wie es der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder heute bezeichnet.

Und das Experiment scheint bisher aufgegangen zu sein. Zumindest die nackten Zahlen - auf die kommt es an der Börse schließlich an - sprechen diese Sprache: Hätten Anleger damals 10.000 Euro in MVV-Aktien investiert und die jährliche Dividende jeweils reinvestiert, könnten sie sich heute über einen Wert dieser Anteile in Höhe von fast 32.000 Euro freuen. Das entspricht einer Wertsteigerung um 220 Prozent oder einer jährlichen Rendite von rund sechs Prozent - besser als jedes Sparbuch.

Heute ist der Mannheimer Energieversorger eine feste Größe in einem von Umbrüchen geprägten Energiemarkt. Und die jährliche Hauptversammlung ist für viele treue Aktionäre zu einem festen Termin im Kalender geworden. Selbst die in den vergangenen Jahren immer wieder stattfindenden Proteste von Umweltaktivisten und Kohle-Gegnern vor dem Rosengarten gehören mittlerweile fast zur Routine.

Auch am Freitag demonstrierten Aktivisten von Greenpeace vor dem Mannheimer Rosengarten. Ihre Forderung: Raus aus der Kohleverstromung, die schlecht für Umwelt und Mensch sei. Ein Dorn im Auge ist den Umweltschützern das Steinkohlekraftwerk GKM, an dem die MVV einen Anteil von 28 Prozent hält.

MVV-Chef Georg Müller. Foto: dpa

Georg Müller, Vorstands-Chef der MVV, wollte den Umweltschützern gar nicht groß widersprechen: "Wir stehen zur Energiewende", so Müller. Den Anteil der erneuerbaren Energien an der eigenen Stromerzeugung hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Müller forderte gestern erneut einen weiteren Ausbau des Öko-Stroms, "allerdings mit gut überlegten Mechanismen".

Handwerkliche Fehler bei der Vergabe von Windprojekten haben 2017 dazu geführt, dass viele Windkraftanlagen am Ende nicht gebaut wurden. Bei öffentlichen Ausschreibungen wurden Bürgerprojekte gegenüber professionellen Projektentwicklern bevorzugt - am Ende scheiterten die Pläne an der Umsetzung. Ein Fehler, den die Politik mittlerweile korrigiert hat.

Die Empfehlungen der Kohlekommission würden das zukünftige Handeln bestimmen, der Ausstieg aus der Kohleenergie sei "geklärt" - "es geht nur noch um das wie und wann", sagte Müller. Erst jüngst habe er nach eigener Aussage das Gespräch mit Greenpeace und der Bewegung Fridays for Future, eine weltweite Schülerbewegung die sich für den Klimaschutz einsetzt, gesucht. Denn er ist überzeugt: "Der Weg der vergangenen 100 Jahre lässt sich nicht weitere 100 Jahre fortsetzen", sagte Müller.

Er sei für den "Streit um den besten Weg", sagte Müller. Die Gesellschaft brauche Kompromissfähigkeit. Gerade die Energiewirtschaft habe mit dem "Raus, Rein und wieder Raus" beim Atomausstieg leidvoll zu spüren bekommen, was Entscheidungen "ohne Konsens" bedeuten können - das habe viel Vertrauen und Geld gekostet.

Neben einer Aktivistin, die auf der Hauptversammlung sprach, äußerten sich auch mehrere Kleinaktionäre kritisch zum Engagement der MVV beim Großkraftwerk Mannheim. Die Beteiligung mache das Engagement bei den erneuerbaren Energien "unglaubwürdig", so ein Aktionär. Ein anderer warnte mit Blick auf die rund 50 Demonstranten: "Es werden immer mehr junge Leute bei Ihnen vor der Tür stehen".

Roland Klose, Aktionärsvertreter von der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zeigte sich etwas überrascht von den Demonstrationen. Die MVV gehöre zu "den Guten im Energiebereich", so Klose. Für das Jubiläumsjahr hätte sich der Aktionärsvertreter eine erhöhte Dividende auf einen Euro gewünscht. Seit zehn Jahren zahlt MVV unverändert 90 Cent pro Anteilsschein. Er hoffe, so Klose, "dass wir in 20 Jahren erneut hier sein können und dann weiter auf sechs Prozent Rendite pro Jahr schauen."