Mosbach. (ar) Das in Mosbach beheimatete Unternehmen "NSP sports & experience GmbH" hat Ende Oktober den Gang zum Amtsgericht antreten müssen und dabei einen Insolvenzantrag gestellt. Dies bestätigte am Freitag Rechtsanwalt Harry Kressl von der Anwaltskanzlei Pfefferle, Helberg & Partner aus Heilbronn, der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde. Außerdem verdeutlichte der Jurist, dass die Eventagentur nicht fortgeführt wird. "Der Geschäftsbetrieb war schon zum Zeitpunkt der Antragsstellung faktisch eingestellt", erläuterte Kressl auf Nachfrage der RNZ.

Ein Grund für den Gang zum Insolvenzgericht war nach Darstellung des Rechtsanwaltes der enorme Konkurrenzdruck. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit mit seinen Street-Food-Festivals noch den Geschmack des breiten Publikums getroffen. So hatten sich die servierten Genüsse am Eingang zur Mosbacher Altstadt als wahrer Publikumsmagnet erwiesen.

Jedoch: In der Zwischenzeit tummelt sich laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter eine immer größere Anzahl solcher Foodtrucks mit ihren Angeboten auf dem Markt. Und die Resonanz auf das Street-Food-Festival selbst, das vor Kurzem auf den Messplatz in Neckarelz gelockt hatte, fiel zuletzt eher bescheiden aus. Auch dies bestätigte Rechtsanwalt Harry Kressl, der nun vor folgender Aufgabe steht: "Die Vermögenswerte sichern, den Betrieb abwickeln und die Gläubiger bestmöglich entschädigen."

Wie geht es mit den Angestellten der Eventagentur, die neben Food-Festivals unter anderem auch Quad- oder Segwaytouren angeboten hat, weiter? Dem vorläufigen Insolvenzverwalter zufolge ist allen Mitarbeitern gekündigt worden. Betroffen seien dadurch vier Vollzeit- und vier Teilzeitkräfte. Zusätzlich hätten je nach Bedarf noch weitere Mitarbeiter, wie etwa Studenten, bei der Mosbacher Firma mitgeholfen.