Von Matthias Kros

Mosbach. Der Neuwagenmarkt leidet weiter unter der Corona-Krise. Angst vor einer Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit hält offenbar manchen Käufer von einer Neuanschaffung ab. Der Anteil von Elektroautos steigt dagegen kräftig an. Im Oktober wurden in Deutschland 23.158 rein elektrisch angetriebene Pkw neu angemeldet. Damit besaß jede zwölfte Neuzulassung (8,4 Prozent) ausschließlich einen Elektromotor, wie das Kraftfahrtbundesamt am Mittwoch mitteilte. Auch bei Plug-in-Hybriden, also Fahrzeugen mit Elektro- und Benzinantrieb, stiegen die Neuzulassungen deutlich.

Insgesamt wurden hierzulande noch nie so viele E-Autos und Plug-in-Hybride verkauft wurden wie in diesem Oktober. Ihr Anteil an den Neuzulassungen kletterte nach Berechnungen der Unternehmensberatung EY im Vergleich zum September um fast zwei Prozentpunkte auf 17,5 Prozent – ein neuer Rekord.

Ein wichtige Rolle hat dabei wohl auch die erhöhte Kaufprämie für Elektroautosgespielt. Wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, gab es im Oktober 32.324 Anträge. Dies sei den vierten Monat in Folge ein Rekord.

Professor Rainer Klein, Leiter des Studiengangs Mechatronik/Elektromobilität an der Dualen Hochschule Mosbach, wundert sich nicht über den wachsenden Zuspruch: "Natürlich spielen Umweltschutzaspekte eine Rolle, aber auch generell werden die Vorteile der Elektromobilität immer stärker erkannt", sagte er. Auch dank der gezahlten Kaufprämien seien Elektroautos nämlich inzwischen so günstig, dass sie problemlos mit vergleichbaren Verbrennern konkurrieren könnten. Bei den Betriebskosten seien sie trotz des in Deutschland vergleichsweise teuren Stroms sogar deutlich günstiger.

Und der Mythos der vermeintlich geringen Reichweite, der potenzielle Käufer lange Zeit verunsichert habe, löse sich angesichts seriöser Tests, bei denen die Elektroautos 500 Kilometer und mehr mit einer Ladung schafften, in Luft auf. Wermutstropfen bleibe zwar die nach wie vor unbefriedigende Ladeinfrastruktur, doch das falle für viele Autofahrer weniger ins Gewicht, da die Batterien in der Regel ohnehin Zuhause geladen würden.

Klein ist daher überzeugt, dass sich Elektroautos auf Dauer sogar ohne Kaufprämie durchsetzen werden. "Es gibt einfach keine Alternative dazu", sagte der Professor. Ohne Prämie werde der Umstieg allerdings länger dauern. Der Experte regt in diesem Zusammenhang an, Benzin steuerlich zu verteuern, beispielsweise um 10 Cent je Liter. "Und dieses Geld müsste dann vollumfänglich in die Förderung von Elektroautos fließen", so Klein. Auf diese Weise ließe sich der Wandel deutlich beschleunigen.

Die Bundesregierung hatte die staatlichen Zuschüsse im Zuge des Konjunkturpakets im Sommer deutlich angehoben, um die Nachfrage anzukurbeln. Das kostet den Bund Milliarden. Die erhöhte Prämie gilt bis Ende 2021. Reine Elektroautos werden mit einer Prämie von 9000 Euro gefördert. Davon übernimmt der Bund 6000 Euro, die Hersteller den Rest.

Seit Juli wurden nach Angaben des Ministeriums mehr als 100.000 Anträge auf eine Prämie gestellt. Dies liege bereits deutlich über der Gesamtanzahl aus dem Jahr 2019. Allein im Oktober seien dreimal so viele Anträge gestellt worden wie im Vorjahresmonat. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle arbeite mit Hochdruck daran, alle Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten. Es sei 40 Prozent mehr Personal für die Bearbeitung der Anträge eingesetzt worden.