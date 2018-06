Von Thomas Veigel

Wiesloch. Das mit dem Loslassen ist so eine Sache. Es ist gut, wenn man es kann. Manfred Lautenschläger kann. Das hat er bereits bewiesen. Schon vor bald 20 Jahren, an seinem 60. Geburtstag, hat er den Vorstandsvorsitz in dem von ihm im Jahr 1971 mitgegründeten Finanzdienstleister und Versicherungsvertrieb MLP abgegeben und ist in den Aufsichtsrat gewechselt.

Den Vorsitz im Kontrollgremium gab er vor zehn Jahren ab und nun, bei der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag, wird er den Aufsichtsrat ganz verlassen. "Ich werde in diesem Jahr 80, das ist auch für einen Aufsichtsrat ein biblisches Alter."

Aber MLP wird er treu bleiben. Er behält sein Büro in der Firmenzentrale in Wiesloch und wird mit einem Anteil von gut 29 Prozent weiterhin Ankeraktionär in seinem Unternehmen bleiben. "MLP ist mein Lebenswerk und war nie ein Finanzinvestment."

Und auch die Nachfolge ist geregelt. Matthias Lautenschläger, eines von fünf Kindern von Angelika und Manfred Lautenschläger, stellt sich bei der Hauptversammlung zur Wahl und wird voraussichtlich seinen Platz im Aufsichtsrat der MLP SE einnehmen. Das sei ein Zeichen für das langfristige Bekenntnis der Familie zum Unternehmen.

Der 38-Jährige Matthias Lautenschläger war bereits seit 2015 Aufsichtsrat der größten MLP-Tochter, der heutigen MLP Finanzberatung SE. Mit dem Blockchain-Experten Maximilian Lautenschläger (30) ist vor drei Monaten ein zweiter Sohn des Unternehmensgründers Manfred Lautenschläger in die Aufsichtsgremien der Konzerngesellschaften MLP Finanzberatung SE und der MLP Banking AG eingezogen.

Matthias Lautenschläger führt als Geschäftsführer und Gesellschafter seit 2012 den Basketball-Zweitligisten MLP Academics Heidelberg. Auch für den Diplom-Betriebswirt ist MLP "eine Herzensangelegenheit." Er hat zwar einige Monate im Unternehmen in der Verwaltung und im Vertrieb hospitiert und fühlt sich dem Unternehmen verbunden, eine Karriere bei MLP war aber nicht sein Ziel.

"Ich bleibe Manager des Basketball-Teams." Der Vater habe die fünf Kinder aus dem operativen Geschäft immer herausgehalten. "Er hat uns nicht in seine Fußstapfen gezwungen. Wir sind ihm sehr dankbar, dass wir unseren eigenen Weg gehen durften." Das Gespräch mit dem Vater wird er in Zukunft aber noch öfter suchen.

Manfred Lautenschläger war und ist MLP. Führungsfigur, Vorbild, Verteidiger, Helfer, Retter. Er hat alle Rückschläge, private und geschäftliche, gemeistert. Die wichtigsten waren: Der frühe Unfalltod des MLP-Mitgründers Eicke Marschollek im Jahr 1978, eine lebensbedrohende Krebserkrankung 1980, der Bilanzskandal im Jahr 2002 und sechs Jahre später der kläglich gescheiterte Versuch der feindlichen Übernahme durch Carsten Maschmeyer, Gründer und langjähriger Chef des ehemaligen Konkurrenten AWD, der sein Unternehmen bereits an den Versicherungskonzern Swiss Life verkauft hatte.

Manfred Lautenschläger hat auch den "unglaublichen Hype" rund um die Jahrtausendwende und die folgende schwere Unternehmenskrise überstanden. Die Aktie war von umgerechnet 55 Cent beim Börsengang vor 30 Jahren, am 16. Juni 1988, bis auf 187 Euro im Verlauf des 2. Oktobers 2000 gestiegen.

"Es war irre", sagt Manfred Lautenschläger heute, "wir wurden von den Analysten hochgejubelt." Dazu kam ein Gutachten der Investmentbank Fox-Pitt Kelton aus dem Jahr 2000 zur Bewertung der Tochtergesellschaften, in dem für das Jahr 2010 ein Gewinn in Milliardenhöhe prognostiziert wurde - erreicht wurde im Jahr 2010 ein Gewinn von 34 Millionen Euro.

Im Jahr 2000 hielt sich MLP für unbesiegbar. Nicht alle haben das verkraftet. Der Aufstieg in den Dax und der im Zuge der Bilanzfälschungsvorwürfe bald darauf folgende Absturz der Aktie um rund 90 Prozent war auch für den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Lautenschläger ein Waterloo, dass ihn viel Geld und Nerven gekostet hat.

"Wir waren dem Dax nicht gewachsen." Dazu habe im damaligen Vorstand Arroganz statt Bescheidenheit und Demut geherrscht - und Unprofessionalität und Überheblichkeit im Umgang mit der Presse, als die Krise tobte.

Auch waren viele der MLP-Berater in den Strudel der Krise geraten. Sie hatten völlig überteuerte MLP-Aktien auf Kredit gekauft, die von den Banken nach dem Kurssturz nicht mehr als Sicherheit anerkannt wurden. Hier sprang Manfred Lautenschläger ein und rettete über die Jahre zahlreiche der wie Amateure agierenden Spekulanten vor dem finanziellen Ruin.

Und wie steht das Unternehmen heute da? Uwe Schroeder-Wildberg, der Manfred Lautenschläger auf Anhieb überzeugte, kam 2002 als erster Finanzvorstand des Unternehmens und ist seit 15 Jahren Vorstandsvorsitzender. Schroeder-Wildberg habe Ruhe, Seriosität und Solidität in das Unternehmen gebracht und er habe MLP strategisch sehr gut aufgestellt.

Auf dem Höhepunkt des Hypes war das Aktienpaket von Manfred Lautenschläger fast fünf Milliarden Euro wert, heute sind es bei einem Kurs von etwa 5,70 Euro rund 180 Millionen Euro. Die Dividende für sein Aktienpaket wird in diesem Jahr auf 6,4 Millionen Euro steigen. Davon entfallen 900.000 Euro auf die Manfred Lautenschläger-Stiftung, die 4,12 Prozent der Aktien hält.

Neben dem Rennrad und der Familie - 17 Lautenschlägers machten gerade zusammen Urlaub in Griechenland - bestimmt die Arbeit für die 1999 gegründete Stiftung das Leben Manfred Lautenschlägers. Mehr als 100 Projekte hat er selbst geleitet.

Die Angelika Lautenschläger Klinik, das Heidelberger Theater, die Stadthalle, der Heidelberger Frühling, die Ballschule Heidelberg, Schwimmfix, der Radtreff Rhein-Neckar und der Lautenschläger Forschungspreis sind einige der herausragenden Projekte der Forschung, deren Geschäftsführung heute in den Händen seiner Kinder Markus Lautenschläger und Catharina Seegelken-Lautenschläger liegt.

Manfred Lautenschläger sieht sich als "Anstifter" und will andere vermögende Menschen dazu bewegen, der Gesellschaft, die es ihnen ermöglicht hat, das zu werden, was sie heute sind, etwas zurückzugeben.

"In der Arbeit für die Stiftung habe ich viele interessante Menschen kennen gelernt", sagte Manfred Lautenschläger, "und sie hat mir Erlebnisse beschert, die ich im Berufsleben nie hatte."