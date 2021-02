Meckesheim. (mk) Am Standort Meckesheim der Firma Ewellix (ehemals SKF Linearsysteme) steht nach Angaben der IG Metall Heidelberg ein Personalabbau an. Von den gut 80 Arbeitsplätzen würden 23 wegfallen, teilte die Gewerkschaft am Montag in Heidelberg mit. Die Beschäftigten seien bereits Anfang Januar darüber informiert worden, in den kommenden Tag liefen Gespräche mit den betroffenen Kollegen. Geplant seien Vorruhestandsregelungen und eine Transfergesellschaft. Aber auch betriebsbedingte Kündigungen seien nicht ausgeschlossen.

Im Dezember 2018 hatte SKF seine Linearsysteme GmbH mit weltweit 1200 Beschäftigten an die deutsch-schwedische Beteiligungsgesellschaft Triton verkauft. Ewellix ist ein global agierender Anbieter von Lineartechnik- und Antriebslösungen.