Mannheim. (dpa/RNZ) Eine hohe Nachfrage aus dem Automobilgeschäft in China hat dem Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub zum Jahresauftakt kräftigen Rückenwind verliehen. Konzernchef Stefan Fuchs schaut daher nun optimistischer auf das Jahr und hob am Donnerstag zur Vorlage der Quartalszahlen die Ziele für 2021 an.

"Wir alle hatten bei Fuchs einen guten Start ins neue Geschäftsjahr erwartet", sagte der Konzernchef. Der "erfreuliche" Auftakt habe die Erwartungen des Konzerns aber noch übertroffen. Der hohe Quartalsumsatz sei jedoch auch zumindest zu einem Teil das Ergebnis vorgezogener Käufe durch Kunden, da das Unternehmen Preiserhöhungen angekündigt habe, räumte Fuchs ein. Denn die aktuelle Knappheit und deutliche Verteuerung von Rohstoffen und Verpackungsmaterialien dürften sich negativ auf die Kosten und Margen des laufenden Geschäftsjahres niederschlagen.

Das Management erwartet nun für das Jahr 2021 einen Umsatz zwischen 2,7 und 2,8 Milliarden Euro, und damit sogar mehr als vor der Corona-Krise. Zuvor hatte Fuchs Petrolub noch mit 2,6 Milliarden Euro die Marke aus dem Jahr 2019 angepeilt. Das Unternehmen beschäftigt in Mannheim knapp 980 Mitarbeiter.