Von Barbara Klauß

Mannheim. Südzucker verkauft wieder mehr Zucker und hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit Zucker auch endlich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das geht aus den Zahlen zum zweiten Quartal hervor, die Europas größter Zuckerhersteller am Donnerstag in Mannheim vorgelegt hat.

Demnach stieg in den Monaten von Juni bis August nicht nur der Zucker-Absatz, auch höhere Weltmarktpreise kamen dem börsennotierten Unternehmen zugute. Zudem hat der viele Regen die Zuckerrüben in Europa prächtig gedeihen lassen. Zwar bedeutet wenig Sonne andererseits auch niedrigere Zuckergehalte in der Rübe, doch rechnet die Südzucker-Gruppe unter dem Strich in der Kampagne 2021 mit einer Zuckerproduktion aus Rüben in Höhe von 4,2 Millionen Tonnen – und damit 20 Prozent mehr als im Vorjahr.

Im vergangenen Jahr hatten Hamsterkäufe zu Beginn der Corona-Pandemie den Zuckerverkauf in die Höhe getrieben. Das sei allerdings in der Folge von einer schwächeren Nachfrage der zuckerverarbeitenden Industrie deutlich überlagert worden, erklärte Südzucker. Wegen des negativen Ergebnisses im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurde das erste Halbjahr mit -18 Millionen Euro beim kumulierten operativen Ergebnis noch negativ abgeschlossen – aber deutlich besser als der Vorjahreszeitraum (-58 Millionen Euro).

Auch in anderen Bereichen des Konzerns zog der Umsatz an – moderat im Segment Frucht (Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate), deutlich aber auch bei Stärke und der Bioethanoltochter Cropenergies. Lediglich bei den Spezialitäten (Tiefkühlpizzen und Portionsbeutel) ging der Umsatz leicht zurück. Auch hier hatte sich die Corona-Pandemie im Vorjahr im ersten Quartal bemerkbar gemacht: Während des ersten Lockdowns war die Nachfrage etwa nach Tiefkühlpizzen zum Teil sprunghaft gestiegen. Im zweiten Quartal nun habe Südzucker den Absatz steigern und so den Rückstand zum Vorjahr nach den ersten sechs Monaten etwas verringern.

Bei der Biosprit-Tochter Cropenergies haben höhere Rohstoffkosten und gestiegene Energiepreise unterdessen auf die Ergebnisse gedrückt. Der Gewinn habe sich unter dem Strich im zweiten Geschäftsquartal (Juni bis August) mit 14,7 Millionen Euro mehr als halbiert, teilten die Mannheimer am Mittwoch mit.

Der Konzern hat angesichts der Ergebnisse Jahresprognose angehoben. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz zwischen 7,1 und 7,3 Milliarden Euro. Zuvor war er von 7,0 bis 7,2 Milliarden Euro ausgegangen, nach 6,7 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Der operative Gewinn soll weiterhin 300 bis 400 Millionen Euro erreichen.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 19.33 Uhr