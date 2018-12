Mannheim. (kla) Im Streit um einen geplanten Stellenabbau bei General Electric (GE) in Mannheim hat der Konzernbetriebsrat Beschwerde gegen die Entscheidung des Mannheimer Arbeitsgerichts eingelegt, eine Einigungsstelle einzusetzen. Das bestätigte Klaus Stein, Chef der IG Metall Mannheim, am Donnerstag. Vor zwei Wochen hatte das Gericht die Einigungsstelle eingesetzt, die Gewerkschaft hält das für verfrüht: Es habe in den Verhandlungen nicht ausreichend Gelegenheit gegeben, die Argumente auszutauschen, so Stein. Etwa über einen Interessenausgleich.

GE hat die Fertigung von Turbinen am Standort in Mannheim Ende 2017 geschlossen und mehr als 1000 Arbeitsplätze abgebaut. Weitere werden folgen, wie der US-Konzern Ende vergangenen Jahres angekündigt hat. Nach Informationen der RNZ sollen noch einmal 180 der verbliebenen rund 650 Stellen gestrichen werden.