Die DAX-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Mannheim. (mk) Der Mannheimer Onlinemarketing-Dienstleister Performance One hat seinen geplanten Börsengang auf den letzten Metern abgesagt. Die Performance One AG habe beschlossen, den geplanten Börsengang aufgrund der derzeit ungünstigen Marktbedingungen vor allem für Neuemissionen im Technologiesektor nicht durchzuführen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Erstnotierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse war ursprünglich für den 12. November 2021 geplant. Die Zeichnungsfrist für die Aktien lief bereits seit Ende Oktober. Die Gesellschaft wollte etwa 14 Millionen Euro einsammeln, um das Geld überwiegend ins Wachstum zu stecken. Angepeilt war eine Marktkapitalisierung zwischen 36 und 46 Millionen Euro. Man beabsichtige nun, mittelfristig weitere Kapitalmarktoptionen zu prüfen, teilte Performance One weiter mit. Das auf Datenanalyse und Künstliche Intelligenz (KI) ausgerichtete Unternehmen war 2009 in Mannheim gegründet worden. Performance One unterstützt die Kunden unter anderem bei der Optimierung ihrer Onlinepräsenz.

Die Zeiten für Börsenneulinge sind derzeit rau: Zuvor hatten bereits Transoflex in Weinheim, der Berliner Sprachlernanbieter Babbel und der Schweizer Luxusuhrenhändler Chronext ihre geplanten Börsenlistings verschoben.