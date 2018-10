Mannheim. (dbe) Die Bussparte des Daimler-Konzerns hat im dritten Quartal 2018 mehr Fahrgestelle verkauft, dafür aber weniger Komplettbusse. Insgesamt stieg der Absatz auf rund 7700 Einheiten. Da das Unternehmen mit kompletten Fahrzeugen mehr verdient als mit den Fahrgestellen, fiel der Gewinn vor Zinsen und Steuern um sechs Prozent auf 30 Millionen Euro. In Mannheim produziert Daimler mit rund 3440 Mitarbeitern Stadtbusse, in Neu-Ulm baut das Unternehmen Fernbusse.

Nach Aussage von Till Oberwörder, Leiter der Bussparte und Vorsitzender der Geschäftsführung EvoBus GmbH, liefen im dritten Quartal vor allem die Geschäfte in Deutschland und der EU gut, schwächer sei der Markt derzeit in Argentinien sowie in der Türkei. Insgesamt sprach Oberwörder von einem "zufriedenstellenden" Quartal. Der Umsatz der Bussparte legte um drei Prozent auf knapp über eine Milliarde Euro zu.

Die Markteinführung des rein elektrischen Stadtbusses E-Citaro laufe planmäßig, so Oberwörder. Noch vor Weihnachten soll die Serienfertigung in Mannheim beginnen. Bereits 50 Fahrzeuge seien für das Jahr 2019 verkauft. Zu den ersten Kunden gehört die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Insgesamt sei das Mannheimer Werk gut ausgelastet.

Wann Daimler einen elektrischen Reisebus auf den Markt bringt, dazu wollte sich Oberwörder am gestrigen Donnerstag nicht äußern. Mit Blick auf die langen Fahrstrecken sei ein elektrischer Reisebus "noch nicht sinnvoll." Zudem: Wegen der guten Auslastung der Reisebusse seien diese beim Pro-Kopf-Verbrauch auch als Diesel "hocheffizient". Bei Stadtbussen hingegen sei die Nachfrage nach E-Bussen gut. Am Mittwoch hatte Flixbus einen elektrischen Reisebus vorgestellt, mit dem das Unternehmen zwischen Mannheim und Frankfurt pendelt. Der Bus ist aus chinesischer Produktion.