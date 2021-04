Mannheim. (kla) Er soll von Kunden Geld für Reisen kassiert haben, die nie stattfanden: Vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts muss sich ab der kommenden Woche ein etwa 60-jähriger Mann wegen des Verdachts der vorsätzlichen Insolvenzverschleppung, des vorsätzlichen Bankrotts und des Betruges in zahlreichen Fällen verantworten.

Seit 2011 soll der Mann einer Mitteilung des Landgerichts zufolge im Internet unter verschiedenen Firmenbezeichnungen Reisen angeboten haben, später soll er Geschäftsführer einer Reisefirma mit Sitz in Mannheim und ab Herbst 2016 einer in Chemnitz gewesen sein. Obwohl die Firma in Mannheim seit November 2018 zahlungsunfähig gewesen sei, habe er keinen Insolvenzantrag gestellt, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Zudem wird ihm zur Last gelegt, dass er von Januar 2017 bis Februar 2019 in 43 Fällen Kunden dazu brachte, Anzahlungen in Höhe von rund 113.900 Euro auf gebuchte Reisen zu leisten. Allerdings fand laut Mitteilung keine dieser Reisen statt. Tatsächlich soll der Mann das Geld unter anderem zur Finanzierung seiner eigenen Reisen, seines Geschäftsbetriebes und seines Lebensunterhaltes verwendet haben. Von Anfang an soll ihm dabei gewusst gewesen sein, dass die Durchführung der gebuchten Reisen aufgrund seiner schlechten finanziellen Lage sowie der schlechten finanziellen Lage der Firma letztlich vom Zufall abhing.

Außerdem wird dem Angeklagten zur Last gelegt, dass er – nachdem der Insolvenzantrag bereits gestellt war – in vier Fällen gutgläubige Kunden zur Buchung von Reisen veranlasste, wodurch den Kunden ein Schaden in Höhe von rund 22.000 Euro entstanden sei. Auch wird ihm vorgeworfen, Corona-Soforthilfen beantragt und dabei wahrheitswidrige Angaben über die Gründe für die schlechte finanzielle Situation der Reisefirma gemacht zu haben. Erhalten habe er so Zahlungen im Rahmen der Sofort- beziehungsweise Überbrückungshilfe in Höhe von rund 16.500 Euro.