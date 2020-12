Von Matthias Kros

Mannheim. Die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum trauert um ihren geschäftsführenden Gesellschafter, Jochen Keilbach. Bereits am 1. Dezember sei Keilbach, geschäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei Eichbaum im Alter von 69 Jahren nach längerer Krankheit verstorben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der gelernte Ingenieur der Elektrotechnik war über 40 Jahre bei der Eichbaum Brauerei tätig.

Jochen Keilbach begann seine Tätigkeit 1979 bei der damaligen Tochter Frankenthaler Brauhaus AG als Hauptabteilungsleiter Technik und war dann über Jahrzehnte Vorstand für Produktion und Technik, als die Eichbaum Brauerei noch Aktiengesellschaft war. 2010 übernahm er zusammen mit der Familie Hiby-Durst das Unternehmen in einem Management-Buy-Out und gründete die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG.

In seine Tätigkeitszeit fielen die Planung und Durchführung zahlreicher Großinvestitionen. Er erlebte in der wettbewerbsintensiven Braubranche verschiedene Inhaber und schwierige, wie auch erfolgreiche Jahre bei Eichbaum. In einer Lebensphase, in der Andere schon an ihren Ruhestand denken, übernahm er unternehmerische Mitverantwortung und sicherte so den Fortbestand von Eichbaum als eigenständiges Unternehmen und die zugehörigen Arbeitsplätze.

Obwohl gebürtiger Norddeutscher, lebte er gern in der Kurpfalz. Seine Tätigkeit brachte es mit sich, dass er auch gesellschaftlich in der Region bekannt und verbunden war. So war er unter anderem Mitglied im Rotary Club und der Mannheimer Räuberhöhle. Der passionierte Segler war in verschiedenen Fachgremien und Ausschüssen der Braubranche tätig und war Mitautor mehrerer Fachbücher. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder. Sein Sohn Thomas folgt schon seit Jahren der beruflichen Spur seines Vaters. Er führt nun mit Andreas Hiby-Durst die Privatbrauerei als geschäftsführender Gesellschafter.