Mannheim. (RNZ) Während die Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP in Berlin um die künftige Regierungskoalition ringen, haben sich auch die Präferenzen der Unternehmen in Deutschland verschoben. Wie aus Daten des German Business Panel der Universität Mannheim hervor geht, haben die Unionsparteien deutlich an Zustimmung verloren, während sich ein klarer Vertrauensvorschuss für die Ampelkoalition abzeichnet. Welche Parteien die Unternehmen sich in der Regierung wünschen, hängt der Umfrage zufolge auch von der Frage ab, wie stark die Unternehmen durch die Coronakrise finanziell belastet wurden.

Bis zur Bundestagswahl am 26. September war dem German Business Panel zufolge die Jamaika-Koalition (Union, FDP, Grüne) die beliebteste Regierungskoalition in deutschen Unternehmen. "Das änderte sich schlagartig nach dem schwachen Abschneiden der Unionsparteien", heißt es nun in der Mitteilung der Uni Mannheim. Mehr als 50 Prozent der Unternehmer, die in der Woche nach der Wahl befragt worden seien, befürworteten nun eine Ampel-Koalition, während eine Jamaika-Koalition lediglich von einem Viertel der Manager präferiert werde. "Hier zeigt sich klar, dass Manager Verlässlichkeit und Stabilität schätzen", erklärte Jannis Bischof, Inhaber des Lehrstuhls für ABWL und Unternehmensrechnung an der Universität Mannheim und wissenschaftlicher Projektleiter des German Business Panel. "Beides scheinen die Unionsparteien in ihrem aktuellen Zustand nicht zu bieten."

Zudem zeige sich ein klarer Zusammenhang zwischen den finanziellen Belastungen während der Coronakrise und den Präferenzen für eine Regierungsbeteiligung: In Wirtschaftszweigen, die stark unter der Coronakrise gelitten haben, werde die FDP bevorzugt, so die Forscher. Unter den Branchen, die eher zu den Gewinnern der Coronakrise zählen, sei dagegen die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung der Bündnisgrünen besonders hoch. So erzielten die Grünen bei Unternehmen aus den Bereichen Information und Kommunikation sowie bei Unternehmern, die freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen anbieten, mit 43,9 und 45,0 Prozent besonders hohe Zustimmung. Die sogenannten Krisenbranchen hingegen (unter anderem die Eventbranche, Gastronomie, Tourismus) setzten mit 62,6 Prozent auf die FDP.