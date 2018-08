Mannheim. (dbe) Die Deutsche Rohstoff AG hat im ersten Halbjahr bei Umsatz und Gewinn deutlich zulegen können. Die Prognosen für das Gesamtjahr erhöhte das Mannheimer Unternehmen daraufhin. Wie die Rohstoff AG am Dienstag mitteilte, geht das Wachstum vor allem auf die Öl-Aktivitäten in den USA zurück. Die drei US-Tochtergesellschaften konnten bis Ende Juni fast 1,7 Millionen Barrel Öl fördern, im Vorjahreszeitraum waren es noch rund eine Millionen Barrel.

Der Umsatz in den ersten sechs Monaten stieg auf 55 Millionen Euro (Vorjahr: 32 Millionen Euro), der Gewinn verdoppelte sich von fünf auf zehn Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nun einen Umsatz zwischen 90 und 100 Millionen Euro, bisher war das Unternehmen von einer Spane zwischen 75 bis 85 Millionen Euro ausgegangen. Der Finanzmarkt hatte wohl mit höheren Erlösen gerechnet. An der Börse kamen die Zahlen gestern nicht gut an: Die Aktie der Firma verlor mehr als 15 Prozent auf etwas unter 21 Euro.