Ludwigshafen. (mk/AFP) Das Coronavirus bremst zunehmend die internationale Wirtschaft aus: Wegen der Ausbreitung der Infektionskrankheit hat der Chemiekonzern BASF am Mittwoch erstmals Rohstoffengpässe oder Lieferunterbrechungen in China eingeräumt.

Diese seien derzeit aber nur "vereinzelt", sodass die Auswirkungen auf die Produktion derzeit noch begrenzt seien, teilte ein Unternehmenssprecher in Ludwigshafen mit. "Wir beobachten die Situation aufmerksam und prüfen fortlaufend mögliche Folgen für unsere Geschäftstätigkeit je nach Schwere, Ausbreitung und Dauer des Ausbruchs". BASF hat in China 27 Produktionsstätten mit etwa 9300 Mitarbeitern. "Greater China", das neben China noch Hongkong, Taiwan sowie Macau umfasst, ist der drittgrößte Markt für BASF nach Deutschland und den USA.

Die WHO hat unterdessen zu Spenden in Höhe von 675 Millionen Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus aufgerufen. Der Großteil des Geldes solle in besonders gefährdete Länder fließen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. In China hat sich die Zahl der Infektionen und Todesfälle zuletzt trotz weitflächiger Quarantäne-Maßnahmen weiter erhöht. Fast 500 Menschen starben, mehr als 24.000 sind mit dem Virus infiziert.