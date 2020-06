Von Matthias Kros

London/Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF SE ist der größte Empfänger von Notfallfinanzierungen im Rahmen eines Programms der Bank of England, welches den größten britischen Unternehmen helfen soll, die Coronavirus-Pandemie zu überstehen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf eine Mitteilung der britischen Notenbank.

Die BASF dementierte den Bericht nicht, betonte aber, dass die Transaktion nicht den Charakter einer staatlichen Beihilfe habe. Die BASF habe keine Subventionen beantragt oder erhalten. Auch Vorstandschef Martin Brudermüller hatte bereits mehrfach betont, dass Staatshilfe sei für BASF kein Thema und die Finanzierung nach wie vor über den Kapitalmarkt sichergestellt sei. Der Konzern sei solide finanziert.

Laut Bloomberg erhielt die BASF die Maximalsumme von 1 Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro) aus der Covid Corporate Financing Facility (CCFF) der Bank of England. Weitere große Kreditnehmer waren eine Tochter des US-Öldienstleisters Baker Hughes, der Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG, sowie der Parfümhersteller Chanel. Insgesamt wurden 53 Unternehmen über das Programm 16,2 Milliarden Pfund zur Verfügung gestellt. Zu den prominenten Kreditnehmern zählt dabei der Fußballverein Tottenham Hotspur, der in einer Mitteilung erklärte, er würde die Mittel nicht für Spielertransfers verwenden. Der japanische Autobauer Nissan und der US-Kreuzfahrtanbieter Carnival nutzten das Programm ebenfalls.

Die Offenlegung der Daten werde wahrscheinlich Fragen aufwerfen, warum die britische Öffentliche Hand ausländischen Unternehmen helfe und die inländischen Unternehmen, die staatliche Beihilfen in Anspruch nähmen, genau unter die Lupe nehme, vermutet Bloomberg.

Im Rahmen des CCFF-Programms kauft die britische Notenbank sogenannte Commercial Papers von großen Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr an. Voraussetzung ist, dass diese Unternehmen einen "wesentlichen Beitrag” zur britischen Wirtschaft leisten, heißt es in der Bloomberg-Meldung.

"Wir betrachten den Kauf von Commercial Papers als eine übliche Finanzmarkttransaktion im Rahmen unseres bestehenden Commercial-Paper-Programms", sagte ein BASF-Sprecher am Freitag. "Die Transaktion hat nicht den Charakter einer staatlichen Beihilfe, und die BASF hat keine Subventionen beantragt oder erhalten". Folglich enthalte die Transaktion auch keine Bedingungen, die Kapitalausschüttungen (zum Beispiel Dividenden) einschränkten. "Wichtig ist, dass die BASF ihre Commercial Papers unter dem ursprünglichen, vom britischen Finanzministerium am 17. März veröffentlichten Programm und nicht unter den neuen Bedingungen des Programms, wie am 19. Mai veröffentlicht, emittiert hat", so der Sprecher. BASF habe nicht die Absicht, Commercial Papers unter diesen neuen Bedingungen zu emittieren.