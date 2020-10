Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Angesichts weltweit wieder steigender Corona-Infektionszahlen hat der Chemiekonzern BASF nach Worten ihres Vorstandschefs Martin Brudermüller in einen "Vorsicht-Modus" umgeschaltet. Derzeit erlebten alle, wie schnell sich die Rahmenbedingungen wieder ändern könnten, sagte er bei der Vorstellung der Quartalsbilanz am Mittwoch in Ludwigshafen. BASF habe deshalb erneut "strengere Maßnahmen eingeführt", die über den Sommer nicht mehr nötig gewesen seien. Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern baue das Unternehmen derzeit wieder stärker auf die Arbeit im Homeoffice. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr hatten weltweit etwa 40.000 BASF-Mitarbeiter von Zuhause aus gearbeitet, zwischenzeitlich waren viele davon aber wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.

Es handele sich aktuell aber um keine neuen Schutzmaßnahmen vor Corona, so Brudermüller, sondern lediglich um einen Rückgriff auf die bewährten Vorgaben aus dem Frühjahr. Weltweit habe man in der Belegschaft bisher 1740 mit Corona infizierte Beschäftigte gezählt, von denen aber etwa 80 Prozent schon wieder genesen seien.

Insgesamt zeigte sich der Vorstandschef am Mittwoch vergleichsweise zuversichtlich und bekräftigte trotz der Sorgen vor einem erneuten Lockdown die vor gut zwei Wochen ausgegebenen Jahresziele. Zuvor hatte sich die BASF aufgrund von Corona keinen Ausblick zugetraut. Die erwarteten neuen Einschränkungen wegen der Pandemie beträfen "weniger die industrielle Seite”, sagte Brudermüller. "Wir gehen davon aus, dass man aus der ersten Welle gelernt hat. Bisher laufe der Oktober jedenfalls so, wie man sich das vorgestellt habe.

Die Sichtweite für die weitere Entwicklung bleibe aber gering, warnte Brudermüller, und die aktuelle Zunahme an Infektionen gefährde die Entwicklung. Die Kunden blieben vorsichtig und bestellten geringere Mengen. Auf jeden Fall sei BASF gut positioniert, um von einer Erholung der Märkte zu profitieren, ist Brudermüller sicher. Zudem zahle sich die starke Position der "Anilin" in China aus, wo die Wirtschaft sich bereits von der Pandemie weitgehend erholt hat. Die Chemiebranche und mit ihr die BASF gelten als wichtiger Konjunkturindikator, da ihre Produkte in allen großen Industriezweigen benötigt werden.

Gleichzeitig bleibt Brudermüller aber auf der Bremse: "Unser Fokus liegt auf weiteren Kostensenkungen", sagte der Vorstandschef. Zuletzt hatte der Konzern deshalb angekündigt, noch einmal bis zu 2000 Stellen in seiner erst Anfang des Jahres gegründeten Dienstleistungseinheit "Global Business Services" bis Ende 2022 abzubauen. Langsamer voran als geplant kommt der Chemiekonzern dagegen mit dem bereits vor der Corona-Krise angekündigten Abbau von weltweit 6000 Arbeitsplätzen, hauptsächlich in Deutschland. Dieser sollte eigentlich bis Jahresende unter Dach und Fach sein. Bei rund einem Zehntel dieser Stellen verzögere sich dies "arbeitsmarktbedingt" auf 2021, sagte Finanzchef Hans-Ulrich Engel. Aufgrund der Corona-Pandemie nähmen Arbeitnehmer seltener die freiwilligen Abfindungsprogramme an, erläuterte Brudermüller. Und betriebsbedingt kündigen kann die BASF aufgrund einer entsprechenden Standortvereinbarung in Ludwigshafen nicht.

Am Aktienmarkt kamen die Aussagen des Managements am Mittwoch schlecht an. Die BASF-Aktie landete bei insgesamt schlechter Stimmung an der Börse im Aktienindex Dax weit hinten und verlor zeitweise über sieben Prozent an Wert. Zwar habe die BASF die vorläufigen Eckdaten und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Sven Diermeier vom Analysehaus Independent Research in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fragezeichen gebe es aber mit Blick auf die Dividendenpolitik des Chemiekonzerns.

Brudermüller hatte bei der Bilanzvorstellung vor einer möglichen Kürzung der Dividende gewarnt. Es könne wegen der Pandemie zu einer "Anpassung" der Ausschüttung kommen. Allerdings betonte er, dass erst im Februar kommenden Jahres über die Höhe der Ausschüttung entschieden werde. BASF stehe weiter zu seiner "anspruchsvollen Dividendenpolitik”. Die Auszahlung von 3,30 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 war die zehnte jährliche Dividendenerhöhung der BASF in Folge.