Von Harald Berlinghoff

Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Chemieriese BASF will fossile Rohstoffe künftig verstärkt durch recycelte Materialien ersetzen. Nach Angaben von Konzernchef Martin Brudermüller plant das Unternehmen, den Umsatz mit Lösungen für die sogenannte Kreislaufwirtschaft bis 2030 auf 17 Milliarden Euro zu verdoppeln. Von 2025 an sollen jährlich 250.000 Tonnen recycelte und abfallbasierte Rohstoffe anstelle von fossilen Rohstoffen verarbeitet werden.

Bei einer Pressekonferenz in Ludwigshafen stellte das Unternehmen in der vergangenen Woche die erzielten Fortschritte beim mechanischen Kunststoff-Recycling vor. Global fallen jährlich rund 250 Millionen Tonnen Plastikmüll an. In Deutschland sind es gut sechs Millionen Tonnen, von denen laut Bundesumweltministerium im vergangenen Jahr 46 Prozent recycelt wurden. Weltweit liegt die Recyclingquote bei geschätzten 20 Prozent, in der EU bei 31 Prozent. Thermisch verwertet, also zur Energiegewinnung verbrannt, wurde in Deutschland ein Anteil von knapp 53 Prozent.

Ein Grund für die aus Umweltsicht zu geringe Recyclingquote ist die Tatsache, dass Kunststoffe nicht sortenrein gesammelt werden und so das recyceln erschwert wird. Kunststoffe wie Polypropylen (PP) Polyethylen (PET) Polystyrol (PS) oder PVC (Polyvinylchlorid) haben unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften. Aus Polyethylen werden zum Beispiel Waschmittelflaschen und Tragetaschen, aus Polypropylen (PP) Margarinebecher und Teppichgarne. Aus Polystyrol (PS) bestehen Joghurtbecher und Wärmedämmplatten. Und Polyvinylchlorid (PVC) wird für Rohre oder Fensterrahmen eingesetzt.

Hier ist die Produktvielfalt der Kunststoffe aber noch nicht am Ende. Polystyrene, Polyamide, Polyurethan, Polyethylenterephthalat lauten weitere chemische Zungenbrecher-Bezeichnungen von Plastiksorten. Wird zum Beispiel eine handelsübliche PET-Flasche vom Verbraucher mit dem Kunststoff-Schraubdeckel gemeinsam in den Verpackungsmüll gegeben, ist es schon passiert. Flasche und Schraubdeckel bestehen aus PET und PP, also unterschiedlichen Kunststoffen. Beim Schreddern wird der PET-Kunststoff durch den PP-Deckel verunreinigt.

Aufgrund der Vielgestaltigkeit der Kunststoffe kann man dem Verbraucher aber kaum zumuten, dass er seine Abfallkunststoffe sortenrein sammelt. Das bedeutet, dass die Recyclingunternehmen nach dem Schreddern der anfallenden Kunststoffe mit einem Kunststoffgemisch umgehen müssen, das zu einem Recycling-Kunststoff verarbeitet werden soll. Denn nach dem Schreddern lassen sich die verschiedenen Kunststoffe nicht mehr voneinander trennen. Der Recycling-Kunststoff, der aber aus solchen Mischkunststoffen hergestellt werden kann, ist von minderer Qualität als die Ausgangsprodukte. Er taugt vielfach nur zur Herstellung einfacher Produkte wie Parkbänke oder Bodenbeläge. Solche Recycling-Kunststoffe haben niedrigere Bruchfestigkeiten oder weisen fehlende Transparenz auf. Bruchanfälligkeit verbietet den Einsatz in anspruchsvollen technischen Anwendungen und halbtransparente, schmutzig erscheinende Mineralwasserflaschen werden vom Kunden nicht akzeptiert. Hochwertige High-Tech-Kunststoffe können aus solchen Mischgranulaten nicht mehr hergestellt werden.

An diesem Punkt setzt die BASF mit neuen chemischen Additiven an. Die Defizite der Recycling-Kunststoffe liegen im molekularen Bereich der Polymerketten. Bei der Einlagerung von PP in PET entstehen potentielle Bruchstellen, die der gesamten Kunststoffmasse an Festigkeit nehmen. Die Additive der BASF betätigen sich als "Verträglichkeitsvermittler" und binden die Bruchstellen zwischen PP und PET aneinander. "Sie sind die Diplomaten unter unseren Kunststoffadditiven", so die BASF-Wissenschaftlerin Alice Glättli. Der Recycling-Kunststoff, der mit solchen Additiven behandelt wurde, erreicht fast die Lebensdauer von neuem "Erstpropylen". Bisheriger Recyclingkunststoff aus Mischgranulat erreicht laut der Wissenschaftlerin nur 15 Prozent der Lebensdauer von Erst-Kunststoffen.

Neben dem verbesserten mechanischen Recycling von Kunststoffabfall haben sich die BASF-Forschungsabteilungen dem chemischen Recycling zugewandt. Dieses noch relativ junge Verfahren der Verwertung von Kunststoffabfällen wird Pyrolyse genannt. Bisher ist die Pyrolyse aufgrund ihres hohen Aufwandes nur mit 0,1 Prozent Anteil am Kunststoffrecycling beteiligt. Unbestreitbarer Vorteil des chemischen Recyclings ist die Tatsache, dass am Ende aus dem gewonnenen Pyrolyseöl "neuer Kunststoff" entsteht, kein Recycling-Kunststoff.

Beim mechanischen Recycling bleiben die Kunststoff-Poly-merketten erhalten und müssen wieder zusammen finden. Was, wie oben beschrieben, nicht gut funktioniert. Beim chemischen Recycling werden die Polymerketten bei 400 bis 500 Grad Celsius aufgebrochen und zerstört. Das hochreine Pyrolyseöl besteht fast vollständig nur aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Von großer Bedeutung sind dabei die verwendeten Katalysatoren. An neuen, besseren Katalysatoren arbeitet die Ludwigshafener BASF. Die Aufgabe der nächsten Zeit wird es sein, das Verfahren aus dem Pilotanlagenstatus in Großanlagen zu überführen.