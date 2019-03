Von Wolf H. Goldschmitt

Bonn/Heidelberg. Die Post konnte 2018 erneut beim Umsatz zulegen, aber die Kundenbeschwerden nehmen zu, denn die Qualität sinkt. Frank Appel, der oberste Postbote Deutschlands, hat deshalb Verbesserungsvorschläge für ein ramponiertes Image des Gelben Riesen vorgelegt.

Die Briefsparte und der Paketdienst sollen profitabler werden, ohne die bemängelte Zuverlässigkeit weiter zu gefährden. Um auf einem konjunkturabhängigen Markt auch die Zufriedenheit der Briefkundschaft zu verbessern, legt der Postchef ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor. 5000 neue Vollzeitstellen, 500 neue Partnerfilialen und Postshops sind laut Appel ein Schlüssel. Er demonstriert im Rückblick auf die zahlreichen internationalen Krisen während seiner elfjährigen Amtszeit Lockerheit und hält es mit den Toten Hosen: "Alles passiert, wie es passieren muss".

Im vergangenen Jahr belasteten hohe Kosten in der Brief- und Paketsparte das operative Ergebnis (Ebit) - es sackte um 15,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro ab. Der Nettogewinn fiel wegen einer hohen Steuerlast sogar noch stärker.

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen der Deutschen Post DHL Group für 2018: > Umsatz: 61 Mrd Euro (+1,8%) > Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit): 3,2 Mrd Euro (-15,5%) > Gewinn: 2,1 Mrd Euro (-23,5%) > Dividende: 1,15 Euro pro Aktie (unv.)

Die beantragte Portoerhöhung für Briefe um zehn Cent soll dafür Sorge tragen, dass es zumindest auf absehbare Zeit einen flächendeckenden Universaldienst und faire Löhne für die Mitarbeiter gibt. "Unsere Qualitätsoffensive wird den vorübergehenden Vertrauensverlust beim Kunden beseitigen", so der Vorstandsvorsitzende von Deutsche Post und DHL bei der Vorstellung am Donnerstag seiner Jahresbilanz.

Auch wenn Appel die Kundenklagen als "verschwindend geringe Menge" beschönigt, sein Ziel bleibt ambitioniert. Ob Urkunden, Eintrittskarten, Arzneimittel, Zeugnisse oder Bescheinigungen: Bei der täglichen Briefpost zwischen Geschäftsleuten und deren Privatkunden gibt es schon lange zeitlich extrem kritische Sendungen. Doch nach Beobachtung der Kunden hat sich der Zustell-Service in jüngster Zeit spürbar verschlechtert. In manchen Straßen gibt es montags überhaupt keine Post mehr. Die Auslieferung erst am Dienstag nährt den Verdacht, dass die Post am Wochenanfang bisweilen auf Sparflamme kocht.

Überlastete Briefträger mit immer größeren Zustell-Gebieten, untersagte Überstunden und mangelhafte Organisation werden von Kritikern für die Probleme verantwortlich gemacht.

Ob die angekündigte Aufstockung von elektrischen Transporthilfsmitteln für Briefträger, so genannten Streetscooter, um 6000 auf 15.000 zeitnah für Entlastung sorgt, muss abgewartet werden. Sie haben bislang eine zu geringe Reichweite und sind kaum wintertauglich.

Auf Eis gelegt werden mangels Resonanz beim Verbraucher auch getestete Service-Leitungen wie Hauspaketkästen, die Kofferraumzustellung und das gesamte "Drohnenprogramm".

Zum ersten Mal wird nun eine Privatfirma die tatsächliche Qualität der Versandzeiten in Deutschland untersuchen. Dieser Test bezieht sich jedoch nur auf die Geschäftspost, die heute rund 80 Prozent aller Briefe ausmacht.

Die Ergebnisse könnten zu weitreichenden Veränderungen führen. Schließlich hatte vor Kurzem bereits die Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass zum zweiten Mal in Folge die Zahl der Kundenklagen wegen langer Laufzeiten und verloren gegangener Briefe um 100 Prozent zugenommen hat.

Der private Test des Deutschen Verbands für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation (DVPT), hat Anfang März begonnen und dauert ein Jahr. Die Messung wird insgesamt 72.000 Geschäftsbriefe nach einer bestimmten Norm erfassen.

In der Kritik ist auch der Umgang des Unternehmens mit Auffälligkeiten im Tagesgeschäft. Die Post reagiere teilweise überhaupt nicht auf Beschwerden, heißt es beim DVPT. Fast noch schlimmer seien die ewigen Ausflüchte. Meist sei die Sendung noch unterwegs, oder sie sei sehr wohl angekommen oder der Zustell-Weg dauere einfach länger - hieße es gebetsmühlenartig von den offenbar überlasteten Beschwerdestellen.