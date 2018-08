Von Thomas Veigel

Heidelberg. Im Fall des Ende Juli fristlos gekündigten ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden beim Schreibgerätehersteller Lamy werden die Anwälte der beiden Parteien in der kommenden Woche einen Vergleich suchen. Das war das Ergebnis des Eilverfahrens auf Weiterbeschäftigung, das gestern vor dem Arbeitsgericht in Heidelberg verhandelt wurde.

Arbeitsrichter Daniel Obst sagte nach der Anhörung der Parteien und einer längeren Beratungspause, dass er und die beiden ehrenamtlichen Richter sich nicht sicher seien, ob die gewählten Mittel der Auseinandersetzung die richtigen seien. Zumal es in dem anhängigen Verfahren nicht um Betriebspolitik, sondern um die persönliche Zukunft eines fristlos Entlassenen ginge. Bevor sich die Fronten weiter verhärten würden, schlug Richter Obst daher ein Güterichterverfahren vor. „Die Güterichter stehen Friedenspfeife bei Fuß“, sagte Obst. Einen Termin würde es bereits im September geben.

Rechtsanwalt Mathias Helmke, der den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden vertritt, sagte, dass ihm in dem Eilverfahren auf Weiterbeschäftigung ein Güterichterverfahren zu langwierig sei. Er schlage deshalb vor, dass man in der kommenden Woche versuche, einen Vergleich zu finden. Anwältin Kerstin Reiserer, die den Arbeitgeber vertritt, sagte, dass dieser sich nicht jeglichen Vergleichsverfahren verschließen würde.

Sollte eine außergerichtliche Einigung in der kommenden Woche nicht möglich sein, wird Arbeitsrichter Obst am Freitagvormittag seine Entscheidung verkünden. Er sagte, dass die Hürden im Allgemeinen sehr hoch seien für eine fristlose Kündigung eines Betriebsrats, im speziellen Fall des 58-Jährigen seien sie noch weiter nach oben geschraubt, auch weil vor der Kündigung keine Abmahnung erfolgt sei. Der Industriemeister hatte über 24 Jahre bei Lamy gearbeitet, war 20 Jahre lang Betriebsrat, davon vier Jahre Vorsitzender. Wie Richter Obst sagte, sei der Kündigungsgrund ein nicht gänzlich klarer Vorgang mit dem Personalleiter, der inhaltlich auch noch umstritten sei. Die Entscheidung im Eilverfahren ist damit angedeutet.

Der Kündigungsgrund wird von Anwalt Helmke als „fadenscheinig“ bezeichnet. Dass der Betriebsrat mehrheitlich der fristlosen Kündigung eines Betriebsratsmitglieds zugestimmt habe, sei ein sehr seltener Fall. Hintergrund sei ein Machtkampf im Betriebsrat.

Anlass der fristlosen Kündigung ist eine schriftliche Notiz des Personalleiters vom Dezember 2017, die von dem jetzt Gekündigten unterschrieben wurde. Es geht dabei um die Zusammenarbeits-Verweigerung eines Mitarbeiters seit Juli 2017, für die dieser auch abgemahnt wurde. Der damalige Betriebsratsvorsitzende war vom Personalleiter gebeten worden, den Kollegen zum Einlenken zu bewegen. Das Gespräch wurde in der Notiz wohl nicht ganz korrekt wiedergegeben. Das aber könne, so Anwalt Helmke, kein Grund für eine fristlose Kündigung sein. Sollte ein Vergleich in der kommenden Woche nicht möglich sein und das Eilverfahren durch Richterspruch entschieden werden, wäre ein Termin für die Kündigungsschutzklage im vierten Quartal möglich. Das Datum soll am kommenden Freitagnachmittag verkündet werden.

Update: 24. August 2018, 18.32 Uhr