Von Barbara Klauß

Heidelberg. Eine größere Innovationskraft in der Gesellschaft und bessere Rahmenbedingungen wünscht sich HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten mit Blick auf die gewaltigen Umbrüche, in denen die Industrie derzeit steckt. Gerade im Kampf gegen den Klimawandel sieht er zwar die Unternehmen in der Pflicht, neue Lösungen zu finden. Doch sei die Wirtschaft dabei auch auf die Unterstützung der Politik angewiesen, erklärte er am Montag bei einem Termin des "Club der kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten" in der neuen Hauptverwaltung des Dax-Konzerns in Heidelberg.

HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten will den CO2-Ausstoß reduzieren. Foto: ZG

Das Thema Nachhaltigkeit treibt von Achten voran, seit er im Februar vergangenen Jahres an die Spitze des Unternehmens aufgerückt ist, das zu den größten Baustoffkonzernen der Welt gehört. Einfach ist das nicht: Insgesamt ist die Zementindustrie für 6 bis 8 Prozent der klimaschädliche CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. 70 Millionen Tonnen des Treibhausgases stieß allein HeidelbergCement dem "Manager Magazin" zufolge 2020 aus. Unter den Dax-40-Konzernen steht demnach lediglich der Braunkohleverstromer RWE noch schlechter da. Und so wird HeidelbergCement immer wieder als "Klimakiller" bezeichnet und von Umweltschützern heftig angegriffen.

Es sei eine Schwäche des Betons, dass er CO2- und energieintensiv sei, räumte von Achten am Montag ein. Das bedeute jedoch auch, dass HeidelbergCement beim Klimaschutz einen echten Beitrag leisten könne. "Wenn das Problem gelöst werden soll, geht an uns und am Beton kein Weg vorbei", so der Vorstandsvorsitzende. Bis 2025 will er den CO2-Ausstoß des Unternehmens im Vergleich zu 1990 um 30 Prozent senken, bis 2050 soll der größte deutsche Baustoffkonzern CO2-neutralen Beton anbieten. Nicht allen geht das schnell genug, manchem sind die Ziele nicht ambitioniert genug. "Es geht immer schneller", entgegnet von Achten den Kritikern immer wieder. "Aber man muss realistisch bleiben."

Der größte Hebel, an dem der Konzern seiner Ansicht nach ansetzen kann, ist die Abscheidung des Kohlendioxids, das bei der Zementproduktion entsteht. So baut HeidelbergCement derzeit etwa im norwegischen Brevik ein Zementwerk, in dem die Hälfte des Kohlendioxids abgeschieden, aufgefangen und in alte Öl- und Gasfelder unter der Nordsee gepresst werden soll. Läuft alles nach Plan, ist die Anlage im Jahr 2024 fertig. Zu den Kosten in Höhe von 300 Millionen Euro gibt der norwegische Staat 250 Millionen Euro dazu. In einem Zementwerk im schwedischen Slite soll das aufgefangene CO2 in alten Erdöl- oder Erdgasfeldern gespeichert werden. Bis 2030 will HeidelbergCement dort die weltweit erste klimaneutrale Zementfabrik betreiben. "Die Regierung hat ein hohes Interesse daran und unterstützt uns", sagte von Achten im Sommer der "Wirtschaftswoche".

In Deutschland ist diese Speicherung von CO2 umstritten. Es fehlen Transportmöglichkeiten und Lagerorte, zudem fürchten manche mögliche Gefahren etwa durch Lecks in den unterirdischen Speichern. Von Achten sieht hier ein Problem, das in Deutschland auch an anderer Stelle auftrete – etwa beim Ausbau der Windenergie oder dem Ärger über steigende Gas- und Spritpreise: Man wolle das Klima-Problem zwar lösen, so der Vorstandschef – "aber nicht im eigenen Vorgarten".

Letztlich ist das Ziel aber ohnehin ein anderes: Das Kohlendioxid soll auf lange Sicht nicht eingelagert, sondern als Rohstoff genutzt werden. Ein Rohstoff, der HeidelbergCement in gewaltigen Mengen zur Verfügung stünde. Denn jede Tonne Zement verursacht bei der Herstellung rund 590 Kilogramm CO2. Auch dazu laufen mehrere Pilotprojekte. Im Zementwerk in Mergelstetten etwa soll, in Zusammenarbeit mit andere Zementherstellern und dem Stuttgarter Flughafen, aus CO2 synthetisches Kerosin entstehen. In Marokko betreibt HeidelbergCement eine Mikroalgenfarm, in der das CO2 mit Sonnenlicht und Mikroalgen gebunden und daraus – so der Plan – Fischfutter produziert wird. Denkbar wäre auch anderes, etwa synthetische Kunststoffe.

Das rund 150 Jahre alte Unternehmen, das vom süddeutschen Mittelständler zum Weltkonzern wurde, müsse neue Geschäftsmodelle entwickeln, meint von Achten – auch jenseits der traditionellen Zementproduktion. Forschungsbereiche sollen ausgebaut werden. Im September wurde mit Nicola Kimm erstmals eine Vorständin berufen, die für Nachhaltigkeit zuständig ist – und zudem den Bereich Forschung führt. So soll der Konzern bei Innovationen einen deutlichen Schritt nach vorne machen.

"Wir wollen zeigen, wie es geht", sagte von Achten am Montag. "Aber dann brauchen wir auch die Unterstützung der Politik." Zum einen finanziell: So könnte er sich etwa vorstellen, dass die Europäische Union Mittel aus dem Emissionshandel zur Verfügung stellt – "für die Weiterentwicklung der Industrie". Zudem würden Rahmenbedingungen benötigt, die Dinge auch tatsächlich ermöglichten, sowie raschere Genehmigungsverfahren. "Wenn wir Projekte, bei denen es nicht um eine Mondlandung geht, eineinhalb Jahre diskutieren, dann geht mir das deutlich zu langsam", sagte er.