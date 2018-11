Fast 3400 Mitarbeiter beschäftigt John Deere in Mannheim. Firmenbild

Mannheim. (dbe) Die deutsche Tochtergesellschaft des US-Konzerns John Deere hat im vergangenen Geschäftsjahr (28. Oktober) den Umsatz von 3,3 auf 3,6 Milliarden Euro steigern können. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers erhöhte sich am Mannheimer Standort die Zahl der Beschäftigten um fast 130 auf 3380. Die Zahl der gefertigten Traktoren in Mannheim habe leicht zugelegt, so der Sprecher weiter.

27.125 Traktoren hätten im vergangenen Geschäftsjahr das Werk in der Quadratestadt verlassen. Vor allem für die neuen, großen Traktoren seien mehr Montageschritte notwendig. Im laufenden Jahr will das Unternehmen noch eine Schippe drauflegen und 28.500 Fahrzeuge fertigstellen.

Der amerikanische Mutterkonzern hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn von rund zwei Milliarden Euro erwirtschaften können, ein Plus von rund zehn Prozent. Der weltweite Umsatz stieg um 26 Prozent auf circa 33 Milliarden Euro. Im nun laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen beim Umsatz sieben Prozent zulegen. Gute Geschäfte erwarten die Amerikaner vor allem mit Bau- und Forstmaschinen, die deutlich stärker zulegen sollen als die größere und bekanntere Sparte Landmaschinen und Maschinen für die Rasenpflege.