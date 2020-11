Von Matthias Kros

Walldorf. Die ehemalige Co-Vorstandsvorsitzende des Walldorfer Softwarekonzerns SAP, Jennifer Morgan, hat rund ein halbes Jahr nach ihrem viel diskutierten Abgang einen neuen Job gefunden. Die 49-Jährige soll bei dem amerikanischen Finanzinvestor Blackstone Unternehmen durch den Einsatz neuer Technologien beim Wachstum helfen. Das sagte die Amerikanerin der US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Sie werde globale Leiterin für Portfoliotransformation und Talente sein, eine eigens für sie geschaffene Position. Blackstone ist die weltweit größte Investmentgesellschaft mit einem betreuten Kapital von rund 584 Milliarden Dollar.

Morgan, die insgesamt 16 Jahre für SAP gearbeitet hatte, war die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. Die US-Amerikanerin hatte allerdings gerade einmal sechs Monate zusammen mit Christian Klein an der Spitze der Walldorfer gestanden und war Ende April nach internen Differenzen schon wieder ausgeschieden. Sie erhielt damals eine Abfindung in Höhe von 16 Millionen Euro. Aufsichtsratschef und SAP-Mitgründer Hasso Plattner war das Umsteuern des Dax-Schwergewichts in der Corona-Krise nicht schnell genug gegangen. Die im Oktober 2019 berufene Doppelspitze im Vorstand hätte den Walldorfer Konzern eigentlich gemeinsam umbauen und die Kunden wieder stärker in den Fokus nehmen sollen. "Doch die Diskussionen um die Strategie der SAP sind seit Jahresbeginn langsamer vorangekommen als gedacht", hatte Plattner bei der Hauptversammlung im Mai gesagt. Kurzerhand löste er die Doppelspitze im April wieder auf; dem fiel Morgan zum Opfer. Seither führt Klein, der stets betont hatte, dass es keine persönlichen Differenzen mit Morgan gab, die SAP alleine.

Der Abschied der Amerikanerin war der Höhepunkt der Personalfluktuation bei den Walldorfern gewesen. Zuvor war auch der frühere Konzernchef Bill McDermott zurückgetreten, später musste zudem Arbeitsdirektor Stefan Ries gehen.

"Technologie definiert völlig neue Denkweisen über Strategie- und Geschäftsveränderungen", sagte Morgan in dem Bloomberg-Interview. "Es ist auch sehr störend, wie wir über traditionelle Talente und Führung denken. Wenn wir ’CEO’ sagen oder über den Vertriebsleiter oder den Strategiechef sprechen, haben wir in der Regel bestimmte Profile, auf die wir zurückgreifen, oder eine bestimmte Anzahl von Jahren an benötigter Erfahrung, und das ändert sich."

Bei Blackstone freut man sich auf die Zusammenarbeit mit der Ex-SAP-Chefin: "Wir haben unsere Kapitalallokation für wachstumsstärkere Technologien und Dienstleistungsbranchen erhöht und möchten die Fähigkeiten aufbauen, die es diesen Unternehmen ermöglichen, schneller zu wachsen und die besten Talente anzuziehen", sagte Joe Baratta, globaler Leiter von Blackstone Private Equity. "Jennifer ist hier, um diese Unternehmen zu unterstützen und uns dabei zu helfen, mehr Kapital in diese Branchen zu investieren."