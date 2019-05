Von Anna Manceron und Dominik Rechner

Neunkirchen. Auf dem Traktor von Sören Karoske gibt es kaum etwas, das nicht blinkt und keine bunten Tasten hat. Nur das Lenkrad kommt ohne Schnickschnack aus - und wirkt damit wie aus der Zeit gefallen. Die Fahrtrichtung bestimmt der 47-jährige Landwirt selbst, aber für fast alles andere hat er einen Knopf. Ganz vorne an der Heckscheibe klebt ein etwa DIN-A4-großes Tablet. Rechts neben dem Fahrersitz sind zwei Bildschirme, ein Joystick und ein Wlan-Gerät angebracht. Der kleine Bordcomputer weiß genau, wer gerade am Steuer sitzt und was der Landwirt an diesem Tag noch zu erledigen hat.

Neunkirchen - ein kleines Dorf im Neckar-Odenwald-Kreis. Bis zur nächsten Stadt Mosbach sind es rund 15 Autominuten. Den Hof bewirtschaftet Sören Karoske gemeinsam mit seinem Schwiegervater. Walter Leibfried führt den Betrieb nun in der vierten Generation. Vor knapp acht Jahren stieg auch sein Schwiegersohn mit ins Geschäft ein. Früher arbeitete Karoske als Kfz-Mechaniker. Jetzt kümmert er sich um den Getreideanbau und bewirtschaftet etwa 135 Hektar Ackerfläche. Walter Leibfried und seine Frau sind für die Rinderzucht verantwortlich. Rund 220 Kälber ziehen sie auf dem Hof groß, um sie dann an den Schlachter zu verkaufen.

Auf einem Hügel oberhalb des Dorfs wächst der Winterweizen, den Sören Karoske heute spritzen will. Zügig fährt er den Feldweg entlang, biegt ab und bleibt stehen. Langsam rollt der Traktor aufs Feld, die schweren Räder bohren sich in die vom Regen aufgeweichte Erde. Der Landwirt gibt Gas - und löst damit einen Alarm aus. Schrilles Piepen durchdringt die Fahrerkabine, und die Bildschirme leuchten auf.

Warum die Technik plötzlich verrückt spielt, verrät ein Blick auf das Tablet. "Keine Zulassung auf dieser Kultur", steht dort. Konkret heißt das: Das Pflanzenschutzmittel, das sich im Spritztank befindet, ist für den Winterweizen nicht geeignet. "Oder es ist zu viel Flüssigkeit im Tank", vermutet Karoske. Und zu viel spritzen, das möchte der Landwirt auf keinen Fall. Deswegen haben sie die ganzen Hightech-Geräte ja gekauft.

Die digital gesteuerte Spritzmaschine hilft Sören Karoske dabei, sparsamer mit Unkrautvernichtungsmitteln umzugehen. "Das GPS-System sorgt dafür, dass ich nicht zweimal an der gleichen Stelle spritze", erzählt er. Mithilfe von Satelliten misst das Programm sein Feld aus und berechnet, wie viel Flüssigkeit der Bauer für diese Fläche braucht. Das gilt auch für den vernetzten Düngerstreuer, den er verwendet. Das Tablet zeigt an, wo er bereits gedüngt hat und wo sich die Spur zu überlappen droht. "Damit verbrauchen wir etwa zehn Prozent weniger Düngemittel als vorher", sagt Schwiegervater Walter Leibfried.

Vor gut fünf Jahren entschied sich die Familie dazu, zumindest teilweise auf digitale Landwirtschaft umzusteigen. Für Sören Karoske bedeutet das vor allem eins: weniger Papierkram. Früher musste sein Schwiegervater gefühlt tausend Zettel ausfüllen, wenn er vom Feld nach Hause kam. Welchen Acker er bearbeitet hat, welches Getreide dort wächst und was gespritzt wurde - diese Informationen gibt Karoske heute meist schon auf dem Feld in sein Tablet ein.

Die Daten werden dann auf einer externen Cloud gespeichert und sind durch ein Passwort geschützt. Angst, dass der Server gehackt wird und andere Unternehmen ihre geschäftlichen Daten missbrauchen könnten, haben die beiden Bauern nicht. "Die Datenhoheit liegt beim Landwirt", betont Walter Leibfried. "Was sollen andere denn auch damit anfangen?", fragt Sören Karoske. "Wer vor so etwas Angst hat, der sollte auch kein Smartphone benutzen."

Anfällig für Fehler sei die Technik trotzdem, erklärt sein Schwiegervater. Wenn es ein Problem mit einer Maschine oder Software gibt, könne das den Betrieb schon mal für ein paar Stunden lahmlegen. "Meistens kontaktieren wir dann als erstes den Händler", berichtet Leibfried. Denn die Hersteller seien oft nur schwierig zu erreichen. Und selbst wenn: "Die wissen manchmal selbst nicht, wo das Problem liegt", sagt Karoske. "Wenn die Technik funktioniert, ist sie eine große Arbeitserleichterung", betont er. Aber wenn nichts mehr geht, könnte ich Haare lassen."

Für die Maschinen braucht Sören Karoske schnelles Internet - vor allem auf dem Feld. Ein 5G-Mobilfunknetz sei "nicht an jeder Milchkanne notwendig", hat Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) vor Kurzem gesagt. Ein markiger Spruch, mit dem die Politikerin vor Journalisten punkten wollte. Sören Karoske findet das nicht lustig. "Am Waldrand gibt es Stellen, da ist für mein Handy tote Hose", erzählt er. "Wenn dann etwas passiert, kann ich nicht telefonieren."

Eine ganz andere Philosophie von Landwirtschaft vertritt Meinrad Rödel aus Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis. Er hat seinen Hof 1988 auf Bio-Landbau umgestellt und kommt komplett ohne digitale Infrastruktur aus. Der Demeter-Bauer besitzt einen kleinen, beschaulichen Hof mit 20 Rindern, die im Winter im Stall stehen und von denen die meisten im Sommer auf der Weide grasen.

Von den 60 Hektar Wiesen- und Ackerbaufläche nutzt Meinrad Rödel etwa die Hälfte für den Anbau von Weizen, Dinkel, Hafer, Gerste oder Emmer sowie Kleegras als Futter für seine Tiere. Den größten Teil des Getreides bringt er zur BAG-Franken in der Baulandgemeinde Rosenberg, eine zentrale Getreidevermarktungsstelle. Die Rinder verkauft er an verschiedene Schlachthöfe. Mit Ausnahme von einem Rind pro Jahr: Das bringt er selbst zum Schlachthof nach Schefflenz (zwischen Mosbach und Buchen) und vermarktet das Fleisch dann direkt. "Früher habe ich die Tiere alle direktvermarktet", sagt Rödel. Doch der Aufwand sei ihm mittlerweile zu groß.

Die Erlöse aus dem Getreide- und Rindfleischverkauf machen rund 80 Prozent seines Gesamteinkommens aus. Allein von der Landwirtschaft kann Meinrad Rödel nicht leben. Nebenberuflich ist er in der Landschaftspflege tätig und zertifiziert Bio-Bauern. "Um meinen Lebensunterhalt nur durch die Landwirtschaft zu sichern, müsste ich mindestens doppelt so viele Rinder haben und deutlich mehr Getreide und Gemüse wie zum Beispiel Kartoffeln anbauen", erklärt der Bio-Landwirt. Zumal ein größerer Hof eben auch mit einem Mehr an Arbeit und Personal verbunden wäre. Um seinen Hof zu bewirtschaften, braucht es dagegen nur zwei Leute: seine Schwester und ihn.

Die landwirtschaftliche Arbeit läuft bei den Rödels noch ganz traditionell. "Meine Geräte sind nicht anders als bei konventionellen Landwirten. Bei einer Nutzfläche bis 200 Hektar sind das überall die gleichen", sagt der Bio-Bauer zwar. Doch während bei Landwirten wie Walter Leibfried und Sören Karoske GPS und Co. längst zu den Standardhilfsmitteln gehören, setzt Rödel neben Geräten wie Traktor oder Sämaschine - ohne die kein Landwirt auskommt - auf sein geschultes Auge und Handarbeit.

Düngerstreuer mit GPS oder Kraftfutterautomaten sucht man bei ihm vergebens. "Ich fahre mit Augenmaß." Gefüttert werden seine Tiere ganz traditionell von Hand mit der Mistgabel - wenn sie nicht gerade auf der Weide grasen. Um zu wissen, wo er mehr düngen muss, brauche er kein GPS, sagt Rödel. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung weiß er ganz genau, "wo schlechter und wo guter Boden ist." Wenn er mit dem Schlepper Mist auf den Feldern aufbringt, fährt er dort, wo der Boden schlechter ist einfach langsamer. So kommt an diesen Stellen mehr Mist an. Auf dem besseren Boden verfährt er genau umgekehrt.

Doch bei aller Bewunderung für die traditionelle Landwirtschaft - Fakt ist: Die Digitalisierung ist aus dem Alltag vieler Landwirte nicht mehr wegzudenken. Im Gegensatz zu Sören Karoske sieht Meinrad Rödel darin aber nicht hauptsächlich eine Erleichterung von Arbeitsschritten. "Die Digitalisierung ermöglicht es, mit weniger qualifiziertem Personal mehr Fläche zu bewirtschaften." Als Beispiel nennt der Buchener Landwirt die Düngung mit GPS. "Das Personal muss sich nicht mehr gut auskennen, das Know-how übernimmt die Maschine", sagt Rödel. Die Angestellten müssten nicht mehr wissen, wo mehr und wo weniger Dünger gestreut werden müsse, sondern nur noch den Schlepper bedienen können.

Walter Leibfried aus Neunkirchen ist da ganz anderer Meinung: "Die Maschine macht nur, was man ihr sagt", betont er. Wenn es ein Problem gebe, müsse der Mensch eingreifen und es beheben können. Dass das Personal weniger gut ausgebildet sei, hält er für falsch. Im Gegenteil: Die Anforderungen seien in den letzten Jahrzehnten sogar deutlich gestiegen. "Die Technik ist so viel komplexer geworden", sagt der 68-Jährige. "Ein Blindgänger kann da nicht das Optimum rausholen, dafür muss man sich schon gut auskennen."

Rödel hingegen hält die Entwicklung in Richtung "Smart Farming" für sehr bedenklich. Dabei denkt er insbesondere an den "Dünger-Wahn" der konventionellen Landwirtschaft. Die Böden in Deutschland würden immer schlechter. "Immer mehr düngen und mit mehr Aufwand spritzen" - das sei die Devise des Mainstreams. Und die führe zu immer größeren Umweltproblemen. Nicht umsonst warne das Umweltbundesamt: "Bei unsachgemäßer Handhabung können mit der Lagerung und Ausbringung von Düngemitteln eine ganze Reihe schwerwiegender Beeinträchtigungen für die Umwelt verbunden sein", heißt es dort.

Vor allem Stickstoff und Phosphor können sich demnach negativ auf die Bodenfruchtbarkeit und die Qualität der Gewässer auswirken. Bio-Landwirte wie Rödel düngen deshalb nur mit natürlichen Düngemitteln (Mist und Gülle) und spritzen biodynamische Spritzpräparate wie Hornkiesel oder Hornmist in homöopathischen Dosen. "So bekommt der Boden nur die Nährstoffe, die er wirklich braucht", sagt er. Natürlich müsse man mit der Natur respektvoll umgehen, meint Walter Leibfried. Trotzdem weist er die Kritik, es werde zu viel gedüngt, von sich. "Die Qualität der Nahrungsmittel ist gestiegen, sonst wäre unsere Lebenserwartung nicht so hoch", meint er. Und: "Wir müssen immer mehr Menschen ernähren. Das geht nur mit höheren Erträgen."