Heidelberg. (mk) Die Geschicke der Heidelberger Druckmaschinen AG werden auch an der Börse wieder wohlwollender gesehen. In einer aktuellen Studie hat die Investmentbank Warburg Research beispielsweise ihre Einstufung für die Aktie mit "Kaufen" bestätigt und das Kursziel auf 2,20 Euro gesetzt. Ein solides finanzielles Polster sorge für Flexibilität, schrieb Analyst Stefan am Freitag. Daher sollten anstehende Restrukturierungsaufwendungen problemlos bewältigt werden. Die Jahresziele für 2021/22 hält der Experte für konservativ.

Kurz zuvor hatte Heideldruck im Rahmen der Standort- und Strukturoptimierungen seine Zentrale in London verkauft und damit einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt. Auch die Auftragslage hatte sich bei dem Maschinenbauer zuletzt deutlich stabiler gezeigt.