Von Matthias Kros

Heidelberg. Während im Stammwerk Wiesloch in den kommenden Monaten rund 1000 Arbeitsplätze verschwinden werden, stockt die Heidelberger Druckmaschinen AG ihre Belegschaft am chinesischen Standort Qingpu um 150 auf über 1000 Mitarbeiter auf. Das kündigte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz an.

China sei für Heideldruck mittlerweile der größte Einzelmarkt und im Gegensatz zum Corona-gelähmten Rest der Welt nehme hier das Geschäft wieder an Fahrt auf. Der Aufschwung übertreffe sogar bereits das Vorjahresniveau, freute sich Hundsdörfer. Deshalb werde man die Produktion von Standard-Druckmaschinen in Qingpu ausweiten und gleichzeitig die Fertigungstiefe vor Ort erhöhen.

Noch für dieses Jahr sei ein Joint Venture mit dem eigenen chinesischen Großaktionär Masterwork geplant, wo man gemeinsam Teile für Druckmaschinen fertigen wolle, die derzeit noch aus Deutschland nach China gebracht werden müssten.

Heideldruck steckt derzeit (mal wieder) mitten in einer Restrukturierung. Um endlich wieder profitabel zu werden, will sich der seit Jahren schrumpfende Maschinenbauer von Verlustbringern trennen und künftig auf das Kerngeschäft mit Bogenoffsetdruckmaschinen konzentrieren, die zum Beispiel bei der Herstellung von Verpackungen zum Einsatz kommen. Hier ist das Unternehmen nach wie vor Weltmarktführer. "Wir haben schonungslos analysiert und radikal entschieden", meinte Hundsdörfer. Mit weitreichenden Folgen: Der Umbau kostet weltweit rund 1600 Stellen, wodurch die Mitarbeiterzahl erstmals wieder unter die Marke von 10.000 fallen wird. In Wiesloch, wo derzeit laut Hundsdörfer "massive Kurzarbeit über alle Bereiche hinweg" angewendet wird, sollen noch 4200 übrig bleiben.

Gleichzeitig sollten Produkte abseits des Kerngeschäfts in eigene Gesellschaften ausgelagert werden, erklärte Hundsdörfer weiter. Dazu zähle beispielsweise die Herstellung sogenannter Wallboxen, also Ladestationen für Elektroautos, oder die industrielle Produktion gedruckter organischer Elektronik. Durch die Auslagerung erleichtere man auch potenziellen Partnern den Einstieg.

Trotz des Rückenwinds aus China bleibt der Heideldruck-Vorstand für das laufende Geschäftsjahr, das am 31. März endet, zurückhaltend. Vor allem wegen der noch völlig unabsehbaren Folgen der Corona-Pandemie rechnen Hundsdörfer und Finanzchef Marcus Wassenberg mit einem weiteren Umsatzrückgang auf ein Niveau, das deutlich unter den 2,3 Milliarden Euro des vergangenen Geschäftsjahrs liegen dürfte. Zudem würden die Kosten für den eingeleiteten Konzernumbau das Ergebnis belasten, sodass unter dem Strich erneut ein hoher Verlust erwartet werde. Allerdings soll dieser nicht mehr so hoch ausfallen wie noch im vergangenen Geschäftsjahr. Mit einem Gewinn rechnet das Management frühestens im Geschäftsjahr 2021/22, wenn die laufende Restrukturierung die Profitabilität laut Wassenberg um rund 100 Millionen Euro jährlich verbessert.

Insgesamt bleibe eine erhebliche Unsicherheit durch das konjunkturelle Umfeld bestehen, räumte der Finanzchef ein. Positiv sei dabei, dass das Unternehmen "finanziell derzeit so stabil dastehe wie seit vielen Jahren nicht mehr". Tatsächlich konnte die Verschuldung im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der Rückübertragung eines Pensionsfonds, mit dem die Betriebsrenten finanziert werden sollen, erheblich gesenkt werden. Rund 380 Millionen Euro flossen dadurch in die Unternehmenskassen. Die Eigenkapitalquote sank trotzdem auf den besorgniserregend niedrigen Wert von nur noch acht Prozent. Von einer drohenden Insolvenz will aber in Wiesloch niemand reden. Er sehe "keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung der Gesellschaft", beruhigte Wassenberg.

Update: Dienstag, 9. Juni 2020, 19.45 Uhr