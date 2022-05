Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Heidelberger Verlag Springer Medizin führt bei 21 seiner Fachzeitschriften geschlechterneutrale Titel ein. Das teilte das Unternehmen in einer Presseinformation mit. Man gehe mit den berufs- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen mit und lasse die Zeitschriften ab ihren Juni-Ausgaben mit neuen Titeln erscheinen. So werde beispielsweise aus "Der Internist" die Fachzeitschrift "Die Innere Medizin", oder "Der Chirurg" heiße künftig "Die Chirurgie".

Das Konzept trage auch einem geänderten Umgang mit Sprache Rechnung und verfolge das Prinzip, "dass zukünftig das Fachgebiet und nicht mehr die männliche Berufsbezeichnung im Fokus steht". Der Springer Medizin Verlag ist Teil des Wissenschaftsverlags Springer Nature mit Sitz in Berlin und operativem Hauptbüro in Heidelberg. Weltweit werden in der gesamten Verlagsgruppe rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt, in Heidelberg sind es über 800. Die Umbenennung sei nur eine von vielen Maßnahmen innerhalb von Springer Nature, mit denen man Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion stärken wolle, heißt es.

Die Medizin sei schon lange nicht mehr männlich, wie es noch zu Gründungszeiten einiger Springer Fachzeitschriften der Fall gewesen sei, steht es in der Presseinformation. Seit 1999 machten Frauen eine klare Mehrheit unter den Studierenden aus, im Jahr 2020 habe sich ihr Anteil sogar auf knapp zwei Drittel belaufen. Im medizinischen Berufsalltag liege der Frauenanteil bei fast 50 Prozent, in einigen Bereichen auch deutlich höher. "Diesem Wandel in der Medizin werden wir Rechnung tragen", wird Paul Herrmann, Director Journals und ePublishing von Springer Medizin, in der Mitteilung zitiert. "Als einer der führenden Verlage in der Wissenschaftskommunikation geben wir jetzt ein klares Signal und machen Geschlechtergerechtigkeit in der Medizin an dieser Stelle sichtbar."

Unverändert bleibe dagegen bei den Springer Fachzeitschriften die inhaltliche Ausrichtung; diese unterlägen weiterhin einer praxisrelevanten Aufbereitung und Kommunikation von Forschungsergebnissen in den Fachgebieten. Der Verlag Springer Nature bringt insgesamt rund 13.000 Fachbuch-Titel jährlich auf den Markt und verlegt über 3000 Fachzeitschriften. Die Produktpalette von Springer Medizin umfasst Zeitschriften, Zeitungen, Bücher sowie umfangreiche digitale Angebote für alle Gebiete der Humanmedizin, der Zahnmedizin und der Pharmazie.